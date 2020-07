Laptop dla gracza. Wydajne modele w dobrej cenie

Laptopy dla graczy to doskonały zamiennik dla komputera stacjonarnego. Jeśli dużo czasu spędzasz poza domem lub często zdarza ci się umawiać ze znajomymi na wspólną grę sieciową, warto zainwestować w lekki i wytrzymały sprzęt, który zabierzesz ze sobą wszędzie.

Karta graficzna to podstawa

Przede wszystkim zwrócić uwagę na typ karty zawartej w komputerze. Każdy laptop wyposażono w układ graficzny zintegrowany z procesorem, jednak za osiągi w grach komputerowych odpowiada dedykowana karta graficzna. Czołowi producenci czyli NVIDIA i AMD produkują karty graficzne, które sprostają wymaganiom nawet najnowszych gier. By mieć pewność, że komputer poradzi sobie z najnowszymi produkcjami, należy zwrócić uwagę na wbudowaną pamięć. Sprzęt do grania nowej generacji powinien być wyposażony w kartę minimum 4 GB pamięci – bardziej wydajne modele wyposażono w karty z 6, a nawet 8 GB pamięci. Zwróć również uwagę na taktowanie pamięci i rdzenia – im będzie wyższe, tym większa wydajność karty. Pamiętaj, że im mocniejsza karta graficzna, tym więcej energii pobiera.

W przypadku procesora należy zwrócić uwagę przede wszystkim na liczbę rdzeni oraz taktowanie. Im więcej rdzeni ma procesor, tym więcej pojedynczych operacji na raz będzie w stanie wykonać bez spadku wydajności. To od niego zależy więc, czy komputer będzie pracować płynnie. W półce cenowej od 4000 do 5000 zł znajdziesz zarówno sprzęt wyposażony w procesor ósmej lub dziewiątej generacji i5 lub i7, w których częstotliwość taktowania wynosi nawet 4 GHz. Podobnie jak w przypadku karty graficznej, lepiej omijać procesory w wersji energooszczędnej, które nie są w stanie osiągnąć tak wysokiej mocy jak modele typowo gamingowe.

W laptopach gamingowych standardem jest dysk SSD. W przeciwieństwie do dysków HDD spotykanych w starszych modelach nie ma on żadnych ruchomych części, jest bardziej odporny na uszkodzenia, ale przede wszystkim zapewnia o wiele szybszy dostęp do danych. Dyski SSD kilkudziesięciokrotnie przewyższają pod tym względem starsze odpowiedniki.