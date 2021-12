Koniec "polowania" na promocje. To narzędzie zmieni twój sposób kupowania w sieci

Jedna wtyczka i wszystko pod kontrolą

Tak właśnie działa wtyczka do przeglądarek internetowych alarabat.com. To narzędzie znane dotychczas głównie z opcji podpowiadania kodów do zakupów, dzięki której zawsze korzystamy z najniższej ceny. Twórcy alerabat.com teraz poszli o krok dalej i dodali funkcję idealną dla wszystkich, którzy potrafią uzbroić się w cierpliwość i spokojnie czekać na to, aż cena wyszukanego przez nich produktu spadnie do zadowalającego poziomu.