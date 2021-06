WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Jaki internet wybrać do domu? Pandemia wywróciła nasze życia do góry nogami – obostrzenia związane z wprowadzeniem dystansu społecznego sprawiły, że ogrom działań – nauka zdalna, praca w trybie home office, załatwianie spraw urzędowych – przenieśliśmy całkowicie w rzeczywistość wirtualną. Specjaliści zgodni są w twierdzeniu, że tak naprawdę koronawirus zadziałał na zasadzie szkła powiększającego, uwypuklając i przyspieszając procesy obserwowane od jakiegoś czasu. Co więcej, raz uruchomionych procesów nie da się ot tak zatrzymać, rozwiązania wypracowane przez ostatni rok pozostaną z nami, nawet jeśli wprowadzone obostrzenia oraz programy szczepień zniwelują zagrożenie zakażenia koronawirusem. Podstawą owych rozwiązań jest oczywiście stabilne i wydajne połączenie internetowe, a nie bez znaczenia pozostają warunki finansowe. Najwyższa jakość w najniższej cenie P4, operator sieci Play, kusi klientów niezwykle atrakcyjną ofertą internetu stacjonarnego – najtańszego na rynku, bowiem za jedyne 40 pln miesięcznie (po rabatach z zgody marketingowe i e-fakturę) dostajemy nieograniczone połączenia z prędkością nawet 150 Mb/s. Idealny wybór do standardowego wykorzystania sieci, pobierania plików i korzystania z mediów społecznościowych. I to jest oferta naprawdę najtańsza – multiregionalni operatorzy wyceniają swoje najtańsze oferty na minimum 59.99pln miesięcznie (wedle stanu na 7 maja 2021 roku). Jeśli wymagamy szybszych połączeń (niezbędnych np. do jednoczesnej obsługi nauki i pracy zdalnej), możemy otrzymać nielimitowane transfery z prędkością 300 MB/s lub nawet 600 Mb/s za odpowiednio 50 pln miesięcznie i 60 pln miesięcznie (ceny uwzględniają wspomniane wcześniej rabaty). Co ważne – wybrany pakiet prędkości gwarantowany jest przez cały okres rozliczeniowy, nie ma limitów danych, po wyczerpaniu których prędkość miałaby być ograniczona. Bez zobowiązań, za to dodatkowe korzyści Wyróżnikiem oferty od Play jest możliwość wyboru jednego z dwóch wariantów umowy – standardowej na 24 miesiące lub na czas nieokreślony. W przypadku tej drugiej, jest to prawdziwy brak zobowiązań – to klient decyduje, ile trwa umowa i może zrezygnować z niej w dowolnym momencie, bez dodatkowych opłat. Do wybranego pakietu Play oferuje routery Wi-Fi za równe 0 pln – dzięki nowoczesnym urządzeniom, podłączonym bezpośrednio kablem do sieci internetowej, szybkie, stabilne i wydajne połączenie internetowe dostępne jest na całej powierzchni mieszkania. Prostej i szybkiej instalacji oraz konfiguracji routera i sieci, we wskazanym przez klienta terminie, dokonuje wcześniej umówiony monter. Dodatowe usługi Dodatkiem, który prezentuje się nad wyraz atrakcyjnie, jest zakup pakietów – na przykład internet stacjonarny (umowa na czas nieokreślony) z prędkością do 150 Mb/s łączony z pakietem Podstawowym telewizji będzie kosztował nas jedynie 45 pln miesięcznie. Przy tym wyborze otrzymujemy ponad 40 kanałów telewizyjnych, w tym Eleven Sports dla fanów sportu, kanały przyrodnicze, muzyczne i filmowe. Dodatkowo możemy cieszyć się usługami Amazon Prime Video oraz HBO GO przez 30 dni bez opłat. A prawdziwą gratką dla kinomanów jest dostęp do zasobów serwisu Netflix na aż 6 miesięcy bez dodatkowych kosztów. Atrakcyjne oferty, atrakcyjne warunki Oferta Play ze stacjonarnym internetem bez zobowiązań to idealne rozwiązanie dla wymagających użytkowników, zarówno singli, jak i z rodzinami – wszystkich, którzy aktywnie korzystają z komputerów, tabletów czy konsol do gier. Daje wielką swobodę: jednoczesną możliwość grania w gry online, przeglądania internetu, słuchania muzyki czy też oglądania wideo na żywo w najwyższej jakości obrazu i dźwięku bez utraty jakości połączenia.