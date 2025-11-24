Europa Clipper nie próżnuje w drodze do Jowisza. Zrobiła zdjęcie Urana

Sonda Europa Clipper zmierzająca od kilkunastu miesięcy w kierunku Jowisza ma przed sobą jeszcze kilka dobrych lat lotu, zanim dotrze do celu swojej misji. Mimo tego, inżynierowie nią zawiadujący nie zapomnieli o niej na czas transferu do największej planety Układu Słonecznego.

Radosław Kosarzycki
Źródło zdjęć: © NASA

Można tutaj oczywiście zadać pytanie o to, co może robić sonda, która zmierza do lodowego księżyca Jowisza, na cztery lata przed dotarciem do niego. Odpowiedź jest jednak prosta: inżynierowie mogą testować zainstalowane na jej pokładzie instrumenty, takie jak chociażby kamery nawigacyjne, które śledzą gwiazdy widoczne w polu widzenia sondy po to, aby zawsze można było ustalić orientację sondy w przestrzeni kosmicznej.

W kadrze jednej z dwóch takich kamer zainstalowanych na pokładzie sondy Europa Clipper, widoczny jest w każdym momencie wycinek ok. 0,1 proc. nieba wokół sondy. Choć to bardzo niewielki wycinek, to czasami przez pole widzenia kamery czasami przeleci jakiś intrygujący obiekt. Tak też było i tym razem. Jasna kropka w lewej części kadru nie jest gwiazdą, choć na pierwszy rzut oka za bardzo się od nich nie różni.

Zdjęcie z kamery nawigacyjnej sondy Europa Clipper
Zdjęcie z kamery nawigacyjnej sondy Europa Clipper © NASA

Na opublikowanym przez NASA zdjęciu widoczny jest Uran, przedostatnia planeta w Układzie Słonecznym. Niespotykany zwykle na zdjęciach tego typu gość w momencie wykonania zdjęcia znajdował się w odległości ok. 3,2 mld km od sondy.

Dokąd zmierza sonda Europa Clipper?

Misja wystartowała w październiku 2024 r. Jej celem jest dotarcie do układu Jowisza i szczegółowe zbadanie Europy, lodowego księżyca tej planety. Według danych NASA sonda dotrze do celu w 2030 r., a następnie rozpocznie realizację ok. 50 przelotów nad powierzchnią Europy.

Jak można się spodziewać, głównym celem misji jest znalezienie odpowiedzi na pytania o to, czy pod powierzchnią Europy mogą istnieć miejsca sprzyjające życiu. Naukowcy chcą sprawdzić, jak gruba jest lodowa skorupa znajdująca się na powierzchni i jak oddziałuje ona z oceanem znajdującym się pod nim.

W ramach misji naukowcy planują także przyjrzeć się dokładniej składowi chemicznemu Europy oraz scharakteryzować jej geologię. Informacje tego typu mogą nam wiele powiedzieć nie tylko o Europie, ale wielu innych globach lodowych krążących wokół gazowych olbrzymów w naszym i w innych układach planetarnych.

Powyższe zdjęcie Urana wykonane kamerą nawigacyjną to jedynie efekt uboczny testów przeprowadzanych rutynowo podczas misji kosmicznych. Nie zmienia to faktu, że uchwycenie jednej z planet w małym polu widzenia sondy zawsze warte jest odnotowania.

Radosław Kosarzycki, dziennikarz Wirtualnej Polski

