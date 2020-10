Elektryczne myjki do okien. Szybko i bez zacieków

Wyobraźcie sobie, że macie czyste i lśniące szyby w oknie każdego dnia – nie tylko od święta. Czy to jakiś cud? Nie, to zasługa małego (i niedrogiego) sprzętu, który przypomina… skrzyżowanie ściągaczki i odkurzacza.

Mycie okien to obok prasowania jedna z najmniej lubianych czynności domowych. Całe szczęście technologia poszła tak do przodu, że dziś niejeden wynalazek dosłownie ratuje nam życie. Mamy nie tylko roboty sprzątające czy żelazka parowe, ale także elektryczne myjki do szyb. Kto chociaż raz miał okazję widzieć jak działają, już nigdy nie wróci do mycia okien tradycyjną metodą.

Mycie okien – praktyczne porady

Czyste szyby bez brudu i smug sprawiają, że mieszkanie od razu robi się jaśniejsze, bardziej przestronne, a nawet optycznie większe. Nie oszukujmy się, nikt nie będzie co weekend mył okien. Warto jednak od czasu do czasu przetrzeć szyby choćby płynem i ręcznikiem papierowym, a kilka razy w roku umyć je naprawdę porządnie. Zanim zabierzemy się do pracy, wybierzmy dobrą porę dnia, kiedy słońce nie jest zbyt ostre. Jaskrawe światło nie pozwoli sprawdzić efektów mycia. W dodatku promienie padające na szyby sprawią, że płyn zacznie wysychać, zanim zdążymy go rozprowadzić.

W usunięciu większych zanieczyszczeń lepiej sprawdzi się ciepła woda niż chłodna. Jeśli użyjemy samego płynu, tylko rozmażemy brud. Do czyszczenia możemy wypróbować roztworu z gorącej wody i octu zmieszanych w równych proporcjach lub wybrać gotowy płyn (najlepiej ekologiczny, a takich w sklepach dziś nie brakuje).

A czym wycierać szyby? Korzystając z ręczników papierowych, trzeba uważać, by w kącie okien nie zostawić mokrych strzępków. Jeśli zaś używamy tradycyjnej ściągaczki, musimy liczyć się z tym, że woda będzie ściekała na ramę okienną. O wiele lepszym rozwiązaniem będzie więc elektryczna myjka, dzięki której unikniemy zbędnego bałaganu, a nasze okna będą wyglądać jak błyszcząca tafla.

Elektryczna myjka – jak z niej korzystać?

Główną zaletą myjki elektrycznej jest to, że brudna woda nie cieknie na ramę okienną – zostaje wewnątrz urządzenia. Dzięki specjalnej ściągaczce-odkurzaczowi wszystko, co zebraliśmy z szyby, zostaje wessane do zbiornika. Plusem tego urządzenia jest również to, że może ono działać nawet do kilku godzin – większość nowoczesnych modeli działa na ładowarkę. Wystarczy zatem odrobina wprawy, a nasze okna w ciągu zaledwie kilku chwil staną się czyste i bez smug.

Przed zakupem myjki warto sprawdzić, czy do zestawu dołączony jest pojemnik na płyn do mycia szyb oraz ściereczka (np. z mikrofibry). Zawsze warto mieć pod ręką dodatkowe akcesoria, które dotrą w każdy zakamarek. Myjąc okna, zwróćmy uwagę na to, czy guma ściągaczki jest założona prawidłowo – inaczej w miejscu łączenia mogą pojawić się delikatne smugi.