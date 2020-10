WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

poradnik kupującego + 4 zakupowe inspiracjeekspres kapsułkowyekspres ciśnieniowyekspres do kawy Magdalena Tatar 1 godzinę temu Ekspresy kapsułkowe. Dla ceniących proste rozwiązania Choć różnica w cenie najtańszych i najdroższych ekspresów do kawy sięga dziesiątków tysięcy złotych, to… czy rzeczywiście tylko i wyłącznie ekspres droższy od twojego samochodu zrobi dobrą kawę? Oczywiście niekoniecznie. Niesławne do niedawna urządzenia kapsułkowe odsłaniają przed tobą nowsze, lepsze oblicze. Ekspresy kapsułkowe to nie tylko mini-urządzenia z najniższej półki cenowej (Adobe Stock) Małe ekspresy nie muszą być gorsze Choć nowoczesne wzornictwo, możliwość personalizacji i świeża kawa, która zawsze smakuje tak samo dobrze to przyjemny luksus, to jednak mało kogo stać na ekspres za 6 czy 11 tys. zł (nawet te za 2-3 są poza zasięgiem wielu osób). Dużo bardziej przystępne cenowo są modele na sprytne kapsułki. Wiele osób reaguje na te ekspresy sceptycznie i niechętnie ze względu na złe doświadczenia sprzed kilku lat, a szkoda, bo te nie muszą być negatywne, jeśli wziąć pod uwagę to, jak te urządzenia udoskonalono w ostatnim czasie… Obecnie już większość kapsułek dających możliwość przygotowania ekspresowego espresso, kawy mocha, cappuccino, americano, flat white czy latte bazuje na naturalnej esencji z aromatycznej, prawdziwej kawy o głębokim smaku. Nadal nie jest to napar przyrządzany bezpośrednio i określanie jej jako dokładnie taką samą "jak z kawiarni" jest pewnym nadużyciem, ale jej jakość jest bez porównania lepsza niż dawniej. Szukasz prostego rozwiązania i zależy ci na szybkiej, pachnącej i pobudzającej kawie o poranku? Takie modele są dla ciebie. Nie takie kapsułki straszne... Jeśli chodzi o jakość kawy z pierwszej fali zachwytów nad prostotą obsługi i ujmującą nowoczesnością ekspresów na kapsułki to – tak, bywała wstrętna, miewała chemiczny posmak, rzadko przypominała tę z kawiarni, a kuszący aromat bywał sztuczny. To utwierdziło konsumentów w przekonaniu, że ten typ urządzeń przy wyborze lepiej pomijać. Niesłusznie, biorąc pod uwagę to, jaki postęp nastąpił w ciągu ostatnich 2 do 3 lat, może warto zrewidować swoje przekonania i sporo zaoszczędzić? Te kompaktowe, nowocześnie wyglądające ekspresy mają sporo zwolenników i zalet, które warto wziąć pod uwagę przy zakupie. Zalety ekspresów kapsułkowych Drogi ekspres pozwala na szybkie i sprawne przygotowanie różnych rodzajów kaw, herbat i np. czekolad. Urządzenia kapsułkowe też mają tę zaletę, są nawet prostsze w obsłudze, a my zmieniamy tylko kapsułki. Niektóre modele mają już systemy spieniania mleka, więc nie jesteśmy już skazani na kapsułki z porcjami mleka w proszku – to duży postęp dla wielbicieli mlecznych kaw. Niektóre modele na kapsułki nawet wyglądem przypominają zwykłe ekspresy i oferują równie smaczną kawę. Ekspresy ciśnieniowe na kapsułki to urządzenia przede wszystkim bardzo tanie, bo nawet modele z wysokiej półki kosztują poniżej 1 tys. zł, a większość modeli to wydatek rzędu 200 do 300 zł. Choć do kosztów eksploatacji dochodzą jeszcze same kapsułki (od kilkudziesięciu groszy za sztukę do 1,7 zł), to jednak jest to nadal jedna z tańszych i szybkich opcji na kawę, którą zrobi za nas prywatny mini-barista. Prostotą i ceną dorównują im chyba tylko modele przelewowe, a taniej wyniesie nas tylko używanie kawiarki, którą za każdym razem trzeba rozkręcać i czyścić… Ekspres kapsułkowy – dla kogo i gdzie? Ekspres kapsułkowy sprawdzi się wszędzie tam, gdzie kawę pijamy raz na jakiś czas, gdzie nie ma zbyt wiele miejsca i gdzie nie ma wiele czasu na samo dbanie o urządzenie. Do kawalerki, dla zabieganego singla czy oszczędzającego studenta to opcja "w sam raz". Takie modele sprawdzają się też w biurach, mikro-apartamentach, lokalach na krótki wynajem, a także w domkach letniskowych, gdzie bywamy sporadycznie. Czyli wszędzie tam, gdzie pełnowymiarowy ekspres byłby zbędnym wydatkiem, a jego pełna obsługa i eksploatacja mogłyby być kłopotliwe. Warto pamiętać, że ekspresy kapsułkowe to też urządzenia wykorzystujące do przyrządzania kawy wysokie ciśnienie, co ma wpływ na stopień nasycenia smaku i aromat kawy, które dla kawosza są tak ważne. Powinno się szukać ekspresów na kapsułki wytwarzających ciśnienie wody przekraczające 15 barów i większość urządzeń dostępnych w sklepach zapewni nam taką właśnie moc. Także technologia kapsułkowani porcji esencji do przyrządzenia kawy uległa udoskonaleniu, ale… wybierając producenta ekspresu "skazujemy się" także na kapsułki z tego samego źródła (produkty innego producenta nie zawsze będą pasować). Pamiętaj o tym przy wyborze, tak aby np. ładne wzornictwo czy kolor nie przeważył nad funkcjonalnością.