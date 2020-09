Ekspresy ciśnieniowe. Mają wszystko, czego trzeba i… nie kosztują tyle, co samochód

Od 50 zł do 10 tys. zł, a nawet więcej. Taki jest rozstrzał cenowy w kategorii ekspresów do kawy. Dla osób, które zamierzają wybrać model dla siebie, ale nie chcą przepłacić, pozostają modele tańsze. Nie są jednak skazani na modele kapsułkowe, poczciwe przelewowe z dzbankiem albo zwykłe kawiarki. Modele do 1 tys. zł dają sporo możliwości...

Dobry dzień warto zacząć od kawy

Od czasu, kiedy dobry ekspres do kawy stał się elementem wyposażenia świadczącym o prestiżu domu i centralnym elementem kuchni (podobnie jak kiedyś lodówka), posiadanie dobrego modelu jest uwzględniane już na etapie planowania wnętrz czy nawet budowy domu. Kawę pija większość z was, a możliwość rozbudzenia się aromatem dobrze przyrządzonego naparu o poranku jest dla wielu jedną z przyjemności, które umilają rozpoczęcie kolejnego dnia. O, a tu będzie stał ekspres! Tak mawiamy, kiedy planujemy wymarzoną kuchnię i tworzymy miejsce w sam raz na popołudniową filiżankę pachnącego naparu.

Z czasem, ze zwykłego dzbanka z naparem ze zmielonych ziaren, nowe modele bardziej zaczęły przypominać stacje kosmiczne, a cena powoli dogania koszt samochodu albo pełnego zestawu AGD do całego domu. To bardzo dużo, ale są na szczęście modele z bardziej przystępnych półek cenowych. Sporo ciekawych ekspresów ciśnieniowych znajdziemy w cenie do 1 tys. zł i nie chodzi tylko o modele mało znanych marek, bez przydatnych funkcji, ani wystarczającej mocy.

Wolisz czarną czy cappuccino?

Ekspresy ciśnieniowe to urządzenia wykorzystujące do przygotowania kawy wysokie ciśnienie, dzięki któremu napar ma intensywny smak i aromat, a na napój nie musimy długo czekać. Te urządzenia są wyposażone w specjalne zbiorniki na kawę ziarnistą oraz wbudowany młynek, a także w spieniacze do mleka, na większości umieszcza się też podgrzewaną półkę (także na tych mniejszych). Po co? Wbrew powszechnej opinii nie po to, aby umyte, czyste filiżanki szybciej schły. Wlana do ciepłego naczynia kawa ma lepsze i trwalsze walory smakowe i zapachowe, a pianka na latte czy cappuccino trzyma się dużo dłużej.

Jedyna niezautomatyzowana dotąd funkcja w ekspresach ciśnieniowych to usuwanie fusów, które odbywa się najczęściej przez czyszczenie poręcznej szufladki, warto też pamiętać o płukaniu zbiornika na mleko. Także te mniej ważne funkcjonalności są stale doskonalone, tak aby czyszczenie odbywało się jak najprościej. Duże ekspresy często umieszcza się w centralnej części kuchni. Wiele z nich to modele do zabudowy, ale i wolnostojące prezentują się okazale. Elegancki ekspres to prawdziwa ozdoba wnętrza. Można wręcz powiedzieć, że ich nowoczesne wzornictwo może być punktem skupiającym wzrok. Połączenie elementów ze stali nierdzewnej z czernią i akcentami w innych kolorach daje wiele możliwości. Nowoczesny panel sterowania zastępuje baristę, bo możliwości personalizacji napojów są w porównaniu do starszych modeli równocześnie bardziej zaawansowane, jak i intuicyjne oraz prostsze w obsłudze. Możesz wybrać stopień zmielenia kawy dla siebie, a także kontrolować ilość i puszystość mlecznej pianki. Dokładnie tak, jak lubisz.

Ekspresy dla wymagających nie muszą kosztować kroci

Zależy ci na dobrej kawie o głębokim smaku, jej konkretnym rodzaju albo właściwościach? Nowoczesne ekspresy przygotują dla ciebie aksamitną i niezabielaną kawę bezkofeinową albo aromatyczne, czarne i bardzo mocne espresso. Zwolennicy czarnej, aromatycznej i tradycyjnie parzonej kawy zawsze byli zadowoleni z prostoty i funkcjonalności ekspresów przelewowych z dzbankiem. Wrzątek był w tych modelach dozowany do pojemnika z kawą. Następnie kawowy napar przepuszczany był przez filtr do dzbanka. Gorąca woda miała przez dłuższy czas kontakt z kawą, co skutkowało dużą zawartością kofeiny. Tak powstawała mocno pobudzająca kawa.