Do Ziemi na razie nie zbliża się kometa, ale technomiliarderzy już prywatyzują kosmos

Kwestia ta stanie się nawet bardziej problematyczna, jeśli faktycznie dojdzie do ustanowienia prywatnej kolonii na Marsie. Do kogo będzie należała kolonia, do jej mieszkańców czy na przykład do firmy, która w nią zainwestowała? I jaki status będą mieli osadnicy? A co, jeśli kolonia zdobędzie możliwość usamodzielnienia się i zechce odrzucić ziemskie zwierzchnictwo? I co z prawem własności, czy jeśli osadnicy odrzucą zwierzchnictwo będą mieli prawo do wszystkiego, co przywieziono z Ziemi? A co z tym, co znajdą w Kosmosie i przywiozą ze sobą na Ziemię?