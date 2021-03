Clue ze zgodą FDA na wprowadzenie funkcji cyfrowej kontroli urodzeń

Cyfrowa antykoncepcja od Clue

Jest to druga z dostępnych metod cyfrowej kontroli urodzeń, która uzyskała zgodę amerykańskiej FDA (Food and Drug Administration) na wprowadzenie jej na rynek jako sposób zapobiegania ciąży. Pierwsza, Natural Cycles, wymaga od użytkowników mierzenia temperatury ciała każdego ranka. W jej przypadku FDA wydało zgodę w 2018 roku, co wywołało wiele kontrowersji, ponieważ nastąpiło to po tym, jak aplikacja stała się przedmiotem krytyki w Szwecji, gdzie obwiniano ją za niską skuteczność.