Całkowicie bezprzewodowe. Słuchawki dla melomana

Aby skutecznie przenosić dźwięki, słuchawki bezprzewodowe korzystają z transmisji Bluetooth. To bezpieczne, odporne na zakłócenia i niezawodne połączenie, które nie nadwyręży zbytnio baterii telefonu i da ci pewność, że transmisja nie będzie przerywać. Dodatkowo możesz mieć pewność, że jakość dźwięku i jego głośność nie będzie się różnić od tej zapewnianej przez słuchawki "na kablu".

Całkowicie bezprzewodowe słuchawki służą nie tylko do słuchania muzyki ale również do prowadzenia połączeń telefonicznych. Nowoczesne modele wyposażono w funkcję aktywnej redukcji szumu czyli system, który wychwytuje i eliminuje szum otoczenia w każdej częstotliwości.

Słuchawki całkowicie bezprzewodowe są najbardziej dyskretne, doskonale dopasowują się do kanału słuchowego i nie wystają poza małżowinę. Wbudowany mikrofon umożliwia korzystanie z nich podczas rozmów, a lekka i wydajna bateria starcza na wiele godzin użytkowania. Modele bezprzewodowe wyposażone są w specjalne etui, które poza ochroną przed zniszczeniem służy również jako praktyczna i poręczna ładowarka. Niewielkie akumulatory są bardzo wytrzymałe, starczają na około 4–6 godzin ciągłej pracy, a w połączeniu ze stacją dokującą nawet na 16–24 godziny.

Jednym z niewielu mankamentów słuchawek True Wireless jest ich cena. Najbardziej zaawansowane modele mogą kosztować tyle, co kilka par słuchawek przewodowych o podobnych parametrach. Na szczęście w internecie można znaleźć również modele, które kupisz za mniej niż 100 złotych. Niektórym może dodatkowo przeszkadzać fakt, że łatwo je zgubić podczas ćwiczeń lub w tłoku. Dlatego niezwykle ważnym jest, by modele dokanałowe pewnie trzymały się w uchu, tak by wytrzymać nawet dynamiczne ćwiczenia czy innego typu aktywności.