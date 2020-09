Broń z Polski doceniona przez NATO. FlyEye to jedyny taki system

FlyEye to system powietrzny opracowany przez spółkę Flytronic z Gliwic, wchodzącą w skład Grupy WB. Agencja wsparcia i zamówień obronnych NATO po przeprowadzeniu niezbędnych testów zdecydowała się włączyć go do swojego portfolio i tym samym oferować zainteresowanym państwom.

Jest to pierwsze tego typu rozwiązanie z Polski, które zostało docenione przez NATO. To niezwykłe wyróżnienie jest również potwierdzeniem najwyższej jakości bezzałogowego systemu powietrznego. FlyEye to lekkie bezzałogowe samoloty wielozadaniowe, które mogą lądować bez konieczności obsługi przez pilota. Mogą zostać wykorzystane m.in. do zadań rozpoznawania obrazowego lub radiolokacji czy jako latający przekaźnik radiowy.