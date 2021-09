Wyjeżdżasz na studia? Przyda Ci się laptop!

Sprzęt od Apple jak zwykle zachwyca designem oraz wydajnością. Sercem jest procesor nowej generacji Apple M1 – jest to jest system jednoukładowy (SoC). Znaczy to, że ten mały układ mieści w sobie CPU, GPU, system Neural Engine oraz system I/O. Zdecydowanie jest to sprzęt dla profesjonalistów, którzy będą w stanie docenić i wykorzystać niewiarygodne wręcz osiągi laptopa. Model wyposażono w 13,3-calowy wyświetlacz Retina (2560 x 1600 px), zapewniający jaskrawość kolorów, głębię czerni i wysoką rozdzielczość oglądanych treści. Jasność ekranu automatycznie dostosowuje się do panujących warunków. MacBook Pro został wyposażony w interfejs WiFi 6, dający do 1,2 GB/s przepustowości. 2 porty Thunderbolt zachwycą swoją wszechstronnością i przepustowością. Służą jednocześnie do przesyłania danych, ładowania i jako wyjście wideo obsługujące wyświetlacz zewnętrzny 6K. Przesył danych wynosi do 40 GB/s. Ten potężny sprzęt wazy zaledwie 1,4 kg, a wydajna bateria w połączeniu z inteligentnymi układami zarządzania mocą pozwala na pracę nawet do 20 godzin.