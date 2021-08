WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Modest Wilanowski Dzisiaj, 16-08-2021 10:25 Artykuł poleca RTV EURO AGD Upały nam niestraszne - pojemne chłodziarko-zamrażarki Lato w pełni, żar leje się z nieba od Bałtyku po Tatry, a długoterminowe prognozy przewidują, że wysokie temperatury utrzymają się przez długi czas. W taką pogodę szczególnie ważne jest, by zadbać o siebie – nie przebywać zbyt długo na słońcu i odpowiednio nawadniać organizm. Pogoda taka potrafi wystawić na prawdziwą próbę również nasze domowe lodówki i chłodziarko zamrażarki – przy upałach wypełnione po brzegi nie tylko produktami spożywczymi, ale i wszystkim napojami chłodzącymi. Share Źródło: Pixabay Wybór właściwej lodówki Przy wyborze właściwego sprzętu do kuchni warto zwrócić uwagę na szereg elementów, wśród których jednym z najważniejszych jest pojemność. Oczywiście musimy liczyć się także z dostępnym miejscem, dlatego rozsądnym kompromisem jest lodówka wąska, ale wysoka – zapewniająca odpowiednią ilość miejsca. Pod uwagę warto wziąć również poziom hałasu generowanego przez urządzenie, ilość i rozmieszczenie półek oraz szuflad, elementy takie jak obecność kostkarki / pojemnika na lód czy wykorzystane technologie (np. utrzymujące odpowiednią wilgotność warzyw i owoców, błyskawicznie schładzające konkretną szufladę czy zapobiegające osadzaniu się szronu i lodu). Nie bez znaczenia pozostaje również klasa energetyczna urządzenia – która wprost przekłada się na zużycie prądu, a co za tym idzie – koszty związane z codziennym funkcjonowaniem urządzenia. Poniżej przykłady cichych, wydajnych, nowoczesnych lodówek, które zdecydowanie wybijają się ponad przeciętność – a do tego kuszą atrakcyjną ofertą i świetnym stosunkiem jakości do ceny. Lodówka Haier 3-drzwiowa HTR5619ENMP Stosunkowo wąska lodówka (zaledwie 59,5cm szerokości i 190,5 cm wysokości), która oferuje jednak aż 3 pary drzwi. Pojemność chłodziarki wynosi 234 litry, a samej zamrażarki 114 litrów. Urządzenie wyposażone w świetnie rozplanowane 3 półki, jedną szufladę z niezależną regulacją temperatury i jedną z niezależną kontrolą wilgotności. Chłodziarkę wyposażono dodatkowo w autorską technologię antybakteryjną Haier ABT, która wykorzystuje światło ultrafioletowe do zapobiegania powstawania i eliminacji zarazków z wnętrza lodówki oraz z pożywienia. Wszystko to składa się na możliwość długiego przechowywania produktów zatrzymując ich świeżość. Funkcja Total NoFrost zapobiega powstawaniu szronu w chłodziarko-zamrażarce oraz mieszaniu się zapachów przechowywanych produktów. Specjalna osłona nie dopuszcza do przedostawania się ciepłego powietrza do zamrażarki podczas ciągłego procesu odszraniania, co chroni zamrożoną żywność i zapobiega stratom energii. System Fresher Pad pozwala na szybszy i zdrowszy proces zamrażania. Urządzenie jest ciche, generuje zaledwie 37 dB i zaliczane jest do klasy energetycznej E – średnie roczne zużycie energii to 265 kWh. Lodówka Samsung Bespoke RB38A7B5E22 Wysoka (aż 203 cm) i wąska (59,5 cm), stylowa chłodziarko-zamrażarka, w pełni dostosowywalna do wybranego wnętrza dzięki systemowi modułowemu – kolorowe panele umożliwiają wybór różnych wzorów na fronty, co czyni każdy egzemplarz niepowtarzalnym. Wybierając Samsung Bespoke do dyspozycji dostajemy chłodziarkę o pojemności aż 276 litrów i zamrażarkę 114 litrów. Lodówka oferuje 4 póki szklane, dedykowaną półkę na butelki, szufladę z niezależną kontrolą wilgotności i szufladę z niezależną regulacją temperatury (w zamrażarce są 3 szuflady i pojemnik na kostki lodu). System Around Cooling zapewnia szybkie i równomierne rozprowadzenia chłodnego powietrza po całym wnętrzu. W szufladzie Humidity Fresh+ jest wyższa wilgotność niż w całej lodówce - to odpowiednie warunki dla owoców i warzyw, skutkujące nawet dwukrotnie dłuższym utrzymaniem świeżości, chrupkości i aromatu. Komora zero Optimal Fresh może służyć jako całość, jak również można skorzystać z wbudowanego w szufladę separatora, by podzielić ją na dwie strefy termiczne. Technologia NoFrost zapobiega osadzaniu się szronu poprzez usuwanie nadmiary wilgoci. Ciche urządzenie generuje zaledwie 35 dB, a średnie roczne zużycie energii to 264 kWh. Nowoczesne rozwiązania Dzisiejsze lodówki w niczym nie przypominają sprzętów, które służyły naszym babciom. Te nowoczesne, naszpikowane technologią urządzenia długo zachowują świeżość przechowywanych produktów, nie wymagają rozmrażania i uciążliwej konserwacji, są ciche i wydajne. A jak pokazuje oferta dostępna w sklepie Euro RTV AGD – nawet zaawansowane, pojemne modele dostępne są w naprawdę atrakcyjnych cenach.