To przyda się młodym. Konferencja Masters&Robots Youth o technologiach i kompetencjach przyszłości

Już w najbliższy czwartek 19 października o godz. 10:00 odbędzie się konferencja Masters&Robots Youth skierowana do młodych ludzi, którzy chcą przygotować się na wyzwania nowoczesnego rynku pracy. O kompetencjach przyszłości, wychowaniu do sukcesu oraz sile nowych technologii mówić będą pionierka innowacyjnej edukacji - Esther Wojcicki, inwestor z Doliny Krzemowej - Supreet Singh Manchandam i założycielka Digital University - Jowita Michalska.

Jeszcze niedawno wybierało się szkołę, studia i zawód kierując się zainteresowaniami, perspektywą zarobków i stabilności zatrudnienia. Obecnie młodzi ludzie stają przed znacznie większymi wyzwaniami. Ilość pytań, jakie mogą pojawiać się u nastolatków w kontekście rynku pracy przyszłości jest ogromna. Najtrudniejsze jest to, że dorośli zadają sobie te same. Jak więc w tym świecie zmienności, nieprzewidywalności a także coraz nowszych rozwiązań technologicznych, pomóc odnaleźć się dzieciom i sobie samym? Jest kilka sprawdzonych sposobów, a do najskuteczniejszych należy rozwijanie kompetencji przyszłości, które są motywem przewodnim tegorocznej konferencji Masters&Robots Youth skierowanej do młodych ludzi. Wydarzenie jest darmowe i online, zapisy trwają na: https://youth.mastersandrobots.tech/

Jak wychować ludzi sukcesu?

Moc wiary w siebie i wytrwałość. Według Esther Wojcicki, autorki bestsellera "Jak wychować ludzi sukcesu?", która wystąpi na tegorocznej konferencji Masters&Robots Youth, kombinacja tych dwóch sił da naszym dzieciom (i nam) właściwą moc do tego, żeby poradzić sobie z ciągle zmieniającym się światem. - Nikt nie robi rzeczy bardzo dobrze za pierwszym razem, nikt nie trafia z niesamowitym produktem za pierwszym razem. Spośród moich przyjaciół to Steve Jobs miał największym wpływ na świat i miał te dwie cechy: wiarę w siebie i wytrwałość. Pierwszy model iPhone’a był okropny, nikt by go w życiu nie kupił i do tego nie działał. Ale oni próbowali ciągle i ciągle od nowa. Zabrało to bardzo dużo czasu, żeby zrobić produkt perfekcyjny".

Dzisiaj niestety kreuje się odwrotny model kultury: powierzchowny, 30-sekundowy, szybki, bez refleksji i cierpliwości. Nie są to także sprzyjające warunki do wykształcenia wiary w siebie. Jednak Esther Wojcicki dobrze wie co mówi. Jest autorytetem w edukacji. Wiele z podstawowych zasad stojących za pedagogiką nauczania Esther pokrywa się z jej stylem rodzicielskim: promowanie niezależności i krytycznego myślenia, zachęcanie dzieci do zagłębiania się w tematy, które naprawdę je ekscytują, oraz rozwijanie samowystarczalności, aby przejąć kontrolę nad swoją przyszłością, zarówno po to, by być szczęśliwym, jak i wpływać na pozytywne zmiany na świecie. Osiągnięcia jej córek (wśród nich jest wieloletnia prezeska YouTube - Susan Wojcicki) potwierdzają skuteczność tych metod.

Kompetencje przyszłości jako przepis na sukces

Masters&Robots Youth to konferencja online organizowana przez Fundację Digital University, skierowana do uczniów i uczennic ostatnich klas szkół średnich oraz studentów i studentek, aby poszerzyć ich umiejętności oraz inspirować do osiągania celów zawodowych. Celem jest dostarczenie młodym ludziom wiedzy i narzędzi potrzebnych do osiągnięcia sukcesu zawodowego w erze cyfrowej.

Wydarzenie odbędzie się 19 października 2023 r. w godz. 10:00-13:00 i zostanie zrealizowane w formie online, aby dotrzeć do jak największej liczby młodych ludzi i nikogo nie wyłączać z możliwości zdobycia tej istotnej wiedzy. Masters&Robots Youth jest wydarzeniem, które stanowi inspirującą i edukacyjną platformę dla młodych umysłów zainteresowanych przyszłością pracy, technologią i innowacjami.

Dla uczestników jest to również okazja do zapoznania się z przedstawicielami renomowanych firm partnerskich wydarzenia: Accenture, Danone, Blik, BNP Paribas, Google i Google Cloud, co daje szansę zobaczenia jak wygląda "od środka" praca w organizacjach, które są pionierami we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań. Wszystko to w atmosferze akademickiej, pod patronatem prestiżowych uczelni, takich jak Politechnika Krakowska, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska czy Collegium Da Vinci. Wydarzenie wspierają także Mapa Karier, Wrocławski Park Technologiczny wraz z Projektujemy Przyszłość. Edukacja, Fundacja Edukacyjna Perspektywy, oraz patroni medialni: Głos Pedagogiczny, dlaStudenta.pl oraz Głos Nauczycielski.

Konferencja, będąca bezpłatną inwestycją w przyszłość młodzieży, koncentruje się na rozwijaniu kluczowych kompetencji i umiejętności niezbędnych w dynamicznie zmieniającym się świecie.

Serdecznie zachęcamy do udziału! W wydarzeniu można brać udział indywidualnie lub zorganizować wspólną transmisję w szkołach, klasach lub na uczelniach. Wystąpienia w języku angielskim będą tłumaczone na język polski.

Więcej informacji i zapisy na stronie: https://youth.mastersandrobots.tech/

Informacje o agendzie i prelegentach:

Materiał sponsorowany przez Digital University