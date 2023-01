i poprawy zdrowia. Kapituła złożona z przedstawicielek oraz przedstawicieli świata nauki i biznesu nominowała 20 najbardziej nowatorskich projektów, które przeszły do półfinału konkursu. Wybrane firmy to: OASIS Diagnostics, Smarter Diagnostic, MIM Solutions, Acellmed, PioLigOn, Neviscope, Clebre, MXLabs, Uhura Bionics, Breather ONE, BioCam, Hashiona, Cancercenter.AI, Cardiolens FFR-CT Pro, Q-LAC Sport. Science, Visual Tech - Lab, RSQ Technologies, PhiLabs, MAMENO oraz enzo.