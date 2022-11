Huawei wraz ze Startup Academy ogłaszają nabór do konkursu Huawei Startup Challenge 3. Udział w inicjatywie mogą wziąć polskie startupy, które skupiają się tworzeniu innowacji medycznych służących ochronie i poprawie zdrowia fizycznego oraz psychicznego człowieka. Na zgłoszenia od innowatorów o różnym stopniu rozwoju, organizatorzy czekają do 31 grudnia 2022 r.

Najbardziej innowacyjne projekty zostaną wybrane przez Kapitułę składającą się z wybitnych przedstawicieli świata nauki, biznesu i ekspertów sfery publicznej. W ostatnich dniach stycznia 2023 roku zostanie ogłoszona wybrana dwudziestka najbardziej przełomowych koncepcji, która weźmie udział w ścieżce wyzwań i zaprezentuje swoje rozwiązania szerokiej publiczności.

– Jesteśmy dumni ogłaszając już trzecią edycję programu wsparcia młodych polskich innowatorów. Dwie poprzednie pokazały, jakim ułatwieniem mogą okazać się rozwiązania technologiczne i jak bardzo są one potrzebne w usprawnieniu naszego codziennego życia. Innowacje w obszarze zdrowotnym to dziedzina, której rozwój potrzebuje jeszcze wiele wsparcia. To bowiem nie tylko technologie lekowe, ale także kompleksowa digitalizacja systemu opieki zdrowotnej, rozwój branży biotechnologicznej oraz korzyści dla placówek medycznych płynące z wdrażania nowych systemów np. AR/VR, robotyki czy rozwiązań, wspierających ogólny dobrostan fizyczny i psychiczny pacjentów. Wierzymy, że młodzi innowatorzy mają ogromną moc sprawczą, dlatego chcemy ich wspierać w tworzeniu narzędzi, które pozwolą zrewolucjonizować medycynę, a także zmienić podejście nas wszystkich do własnego organizmu i jego możliwości. Stąd pomysł na hasło przewodnie #TechForBetterHealth w tegorocznym Huawei Startup Challenge – mówi Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji w Huawei Polska.

W ramach Huawei Startup Challenge 3 będą poszukiwane projekty z szeroko rozumianego obszaru medtech – ukierunkowane na poprawę i ochronę zdrowia oraz te, które wpisują się w trend związany z tworzeniem inteligentnych rozwiązań wspierających użytkowników w dbaniu o ich zdrowie oraz tzw. wellbeing w różnych aspektach życia. Z raportu "Can medtech start-ups show us where the industry is headed?" przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte wynika bowiem, że 46 proc. medycznych startupów skupia się na profilaktyce, diagnozie i trosce o dobre samopoczucie pacjenta, a tylko 19 proc. koncentruje się na samym leczeniu w placówkach medycznych.

Huawei ufundował trzy nagrody pieniężne dla trzech najlepszych startupów o łącznej wartości 200 tys. złotych – 100 tys. dla zwycięzcy oraz 60 tys. i 40 tys. zł odpowiednio dla startupów, które zajmą miejsce drugie i trzecie.

– Wspólnie z Huawei wspieramy uzdolnionych Polaków z pomysłem na innowacje - tym razem dla zdrowia. Branża technologii wspomagających ludzkie zdrowie to jeden z najbardziej zróżnicowanych sektorów. Od lat obserwujemy trendy związane z rozwojem startupów medtechowych, jednak pojawiają się również aplikacje poprawiające nasze samopoczucie, redukujące poziom stresu, a także platformy do wsparcia psychologicznego czy walki z uzależnieniami. Z ogromną ciekawością czekam zatem na projekty zgłoszone do tegorocznej edycji wydarzenia. Może uda nam się wspólnie zrewolucjonizować ten rynek i dzięki temu pomoc wielu ludziom w kraju, a nawet i na świecie – mówi Michał Misztal, prezes Startup Academy.

Zgłoszenia do trzeciej edycji konkursu Huawei Startup Challenge można wysyłać do 31 grudnia poprzez stronę www.huaweistartupchallenge.com. Uczestnicy konkursu zmierzą się z specjalnie przygotowanymi wyzwaniami, mającymi na celu rozwój ich pierwotnych pomysłów oraz prezentację pomysłów.

Huawei Startup Challenge 3 skierowany jest do początkujących przedsiębiorców, którzy dzięki udziałowi w konkursie mają szansę dotrzeć ze swoim pomysłem do przedstawicieli międzynarodowych i polskich firm oraz zaistnieć z innowacyjną działalnością na rzecz ludzkiego zdrowia na jednej z największych startupowych scen w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzięki inicjatywie Huawei, startupy mają szansę pokazać siłę technologiczną Polski na skalę europejską i globalną.

Huawei Startup Challenge to konkurs Huawei Polska we współpracy ze Startup Academy, który wspiera startupy pozytywnego wpływu tworzące technologie na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Poprzednia odsłona projektu została poświęcona palącym problemom ekologicznym współczesnej Polski i świata. Do konkursu zgłosiło się kilkaset obiecujących zespołów, które przedstawiły innowacyjne pomysły w tej dziedzinie.