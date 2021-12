Szyby produkujące prąd. Polski wynalazek a klasyczne panele

Założeniem produktu QGlass jest zastosowanie głównie w BIPV (fotowoltaika zintegrowana z budownictwem) i branży automotive jako substytut dla tradycyjnych, przeziernych szyb. Szyby QGlass w początkowym okresie funkcjonowania będą przede wszystkim technologią komplementarną do klasycznej fotowoltaiki. QGlass działają jak filtry, eliminując szkodliwe promieniowanie ultrafioletowe UV, oraz ograniczając ilość promieniowania podczerwonego IR docierającego do wnętrza pomieszczeń. Dzięki temu zmniejszają nagrzewanie pomieszczeń o około 80%, a także ograniczą efekt tzw. miejskiej wyspy ciepła (UHI, ang. Urban Heat Island) - odbicia ciepła w miejskiej infrastrukturze, co poprawi bilans energetyczny miast.