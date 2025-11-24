Święta coraz bliżej! Wyposaż się w niezbędny sprzęt do kuchni

Najlepsza pomoc w najlepszej cenie

Wielka akcja promocyjna Media Expert to najlepszy moment, żeby zaopatrzyć się w najnowszą wersję klasycznego robota kuchennego. Zwłaszcza, że fenomenalny ICOOOK kosztuje teraz tylko 1110 złotych. I klasyczne funkcje robota, czyli mieszane, siekanie czy blendowanie składników na posiłek to w jego przypadku dopiero punkt wyjścia. To inteligentne urządzenie, sterowane za pośrednictwem dużego, siedmiocalowego ekranu dotykowego, potrafi o wiele więcej.

© Adobe Stock

Przygotowane składniki może podgrzać, a nawet od razu usmażyć. I oczywiście także ugotować, zwyczajnie lub na parze! Bez dodatkowych naczyń, bez dodatkowych problemów. I do tego sprzęt jest tak prosty i intuicyjny w obsłudze, że mogą z niego korzystać nawet młodsi domownicy. Później tylko będziemy się zastanawiali, dlaczego tak długo czekaliśmy z zakupem tego urządzenia.

Gotowanie bardziej tradycyjne

Oczywiście fanów klasyki Media Expert nie pomija. Nowoczesność nowoczesnością, ale porządny garnek na palniku czy płycie indukcyjnej zawsze będzie podstawą. Zwłaszcza jeśli jest to garnek naprawdę wysokiej klasy. A tak się składa, że rabatowe szaleństwo objęło również zgrabny zestaw garnków TEFAL Delicius, który teraz jest aż o połowę tańszy (w stosunku do najniższej ceny z ostatnich 30 dni przed obniżką). Tak, za rondelek 1,5 litra oraz garnki 3,1 i 5,4 litra zapłacimy tylko 179 złotych. Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej oraz opatrzone dopasowanymi pokrywkami, świetnie sprawdzą się w naszej kuchni albo staną się praktycznym i mile widzianym prezentem pod choinkę.

© Adobe Stock

W dokładnie takiej samej, doskonałej, promocyjnej cenie możemy w Czarny Wtorek upolować także wysokiej klasy kuchenkę mikrofalową HISENSE 700W. Dzięki rabatowi jest o 100 złotych tańsza i jeśli potrzebujemy wsparcia w kwestii rozmrażania, podgrzewania lub szybkiego gotowania płynów, to sprawdzi się znakomicie. Ten elegancki, czarny sprzęt nie ma żadnych zbędnych bajerów i niepotrzebnych funkcji. To po prostu klasyczna, pojemna mikrofalówka z prostym i intuicyjnym sterowaniem za pomocą mechanicznego pokrętła. Nowoczesna, ale tradycyjna. Potrzebna w każdej kuchni. Rabat od najniższej ceny z ostatnich 30 dni przed obniżką.

Napoje nie tylko na święta

Skoro już mowa o sprzęcie potrzebnym w każdej kuchni, to nie można zapomnieć o saturatorze. Zwłaszcza gdy świetny zestaw SODASTREAM jest teraz w promocji za jedyne 259 złotych! To urządzenie już wcześniej odmieniało życie, ale dziś, po wprowadzeniu kaucji na butelki PET, stało się wręcz niezbędne w każdym domu. Wystarczy raz napić się własnej kranówki gazowanej w Sodastream, by zakochać się w tym sprzęcie. A ten konkretny zestaw oferuje zakochanym drugą butelkę litrową i dodatkową, małą, półlitrową. Przydadzą się, gdy będziemy chcieli zabrać ze sobą własną wodę gazowaną, wychodząc z domu. I są w nim jeszcze dwa syropy Pepsi Max dla fanów tego smaku! W tej cenie to prawdziwa gratka.

© Adobe Stock

Rabat, jakim Media Expert objął ekspres DELONGHI Magnicifa Evo Next, już gratką nie może być nazwany. To za małe słowo dla zejścia z regularnej ceny aż o pół tysiąca złotych! Tak, w rabatowym szaleństwie na Czarny Wtorek koszt tego doskonałego urządzenia obniżony został aż o 500 złotych! I dalszych argumentów za skorzystaniem z tej fantastycznej okazji już nie trzeba, bo przecież wszyscy wiedzą, że to właśnie włoskie DeLonghi produkuje jedne z najlepszych ekspresów ciśnieniowych do domu i że w tej promocyjnej cenie dostajemy tutaj naprawdę nowoczesne rozwiązania. Tylko kawę i mleko musimy kupić sami. Rabat od najniższej ceny z ostatnich 30 dni przed obniżką.

I choć tego ostatniego w Media Expert nie znajdziemy, to kawę w szerokim asortymencie już owszem. Nie mówiąc o tysiącach innych produktów z kategorii AGD oraz RTV. Wiele z nich również jest objętych rabatami w ten Czarny Wtorek, więc warto rzucić okiem na stronę Media Expert i zobaczyć, czy nie upolujemy na niej już dziś czegoś dla siebie lub naszych najbliższych.

Ceny promocyjne obowiązują do 26.11.2025 roku lub do wyczerpania zapasów na stronie Media Expert.