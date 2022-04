Rusz się na wiosnę! Inteligentne urządzenia pomogą ci zrobić formę

Nic tak nie zachęca do aktywności jak słoneczna wiosenna aura. A perspektywa zbudowania formy na wakacje dodatkowo motywuje. Jak monitorować trening i sprawić, by ćwiczenia stały się przyjemnością? Korzystając z nowoczesnych technologii.

Choć aktywność fizyczna Polaków wzrasta, to wciąż pozostajemy poniżej europejskiej średniej. Jak wynika z badania MultiSport Index 2021, tylko 68 proc. z nas przynajmniej raz w miesiącu decyduje się na zażywanie ruchu. Tymczasem w krajach skandynawskich bycie aktywnym deklaruje ponad 90 proc. pytanych.

Martwi również fakt, że 43 proc. rodaków nie wypełnia podstawowych zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, która osobom dorosłym rekomenduje co najmniej 150–300 min umiarkowanej lub 75–150 min intensywnej aktywności w tygodniu.

Zgodnie ze statystykami WHO, brak ruchu jest czwartą wiodącą przyczyną śmiertelności na świecie – odpowiada za ok. 5 mln zgonów rocznie. Co ważne, aktywność fizyczna nie tylko poprawia naszą kondycję oraz pozwala zachować prawidłową masę ciała, ale wpływa na obniżenie poziomu cukru, stabilizację ciśnienia krwi, wzmacnia układ odpornościowy i nerwowy. Po każdym treningu mamy również lepszy sen i obniżamy poziom stresu.

Kontrola treningu i zdrowia

Długie i coraz cieplejsze wiosenne dni to najlepszy czas, aby zadbać o zdrowie i ruszyć się zza biurka. Tym, dla których słoneczna aura i perspektywa zbudowania formy na wakacje nie są wystarczającą motywacją, z pomocą przychodzą nowoczesne technologie. Smartwatch na przykład skutecznie potrafi przypomnieć o konieczności realizacji założonego celu.

W sklepie internetowym Komputronik znajdziemy szeroki wybór inteligentnych zegarków. Bez względu na rodzaj preferowanej aktywności, znakomicie sprawdzi się Polar Vantage M2. Smartwatch dostarcza spersonalizowane plany, opierając je na analizach kondycji fizycznej użytkownika oraz jego nawykach. Wykorzystuje też dane o aktualnym poziomie kondycji, tak aby regularnie poprawiać nasze wyniki.

Polar Vantage M2 na bieżąco monitoruje też organizm. Zegarek korzysta z multisensorycznej technologii Polar Precision Prime, aby kontrolować tętno z nadgarstka. To innowacyjna technologia łącząca optyczny pomiar tętna ze wskazaniami innych czujników, aby wyeliminować zakłócenia, które mogłyby zaburzać sygnał i powodować błędne odczyty.

Smartwatch pomoże nam zbudować formę i przygotować się do zawodów biegowych. Wystarczy tylko wybrać odpowiedni dystans i ustawić datę, a funkcja Polar Flow stworzy dla nas indywidualny plan treningowy, który będzie stale dostosowywany do osiąganych postępów.

Tańszą alternatywą dla smartwatcha będzie inteligenta opaska na rękę. W sklepie Komputronik możemy kupić m.in. urządzenie Xiaomi Mi Band 6. Opaska łączy się z naszym smartfonem poprzez Bluetooth. Pokazuje nie tylko powiadomienia, ale dostarcza też wielu pomiarów, m.in. liczby zrobionych kroków, przebytego dystansu, spalonych kalorii czy tętna podczas wysiłku fizycznego. Dane są zapisywane w aplikacji, tworząc historię treningów.

Smart opaska Xiaomi ma 30 trybów ćwiczeń, w tym takie jak zumba czy pilates. Urządzenie jest wodoodporne, więc bez problemu możemy z niego korzystać podczas pływania. Xiaomi Mi Band 6 pomoże nam również w przybliżeniu określić stan naszego zdrowia. W aplikacji Mi Fit sprawdzimy m.in. czas snu z uwzględnieniem godziny zaśnięcia i pobudki.

Muzyczna dawka motywacji

Wiele osób nie wyobraża sobie aktywności fizycznej bez towarzystwa muzyki. Dźwięki ulubionej piosenki potrafią wykrzesać z nas dodatkowe pokłady energii. Podczas uprawiania sportu najlepiej sprawdzają się bezprzewodowe i dokanałowe słuchawki, takie jak Soundcore Life Dot 2. Urządzenie wyposażone jest w technologię Push and Go, która sprawia, że jest łatwe w konfiguracji i automatycznie łączy się ze smartfonem tuż po wyjęciu z etui.

Sprzęt gwarantuje wysoką i zbalansowaną jakość dźwięku dzięki dynamicznym przetwornikom 8 mm. Słuchawki sprawdzą się nawet podczas najbardziej intensywnego wysiłku. Ich wydrążona silikonowa konstrukcja wypuszcza powietrze i dopasowuje się do kształtu i rozmiaru uszu, co sprawdza się w każdych warunkach. Zaletą słuchawek Life Dot 2 jest również szybkie ładowanie. W zaledwie 10 min naładujemy sprzęt na ok. 1,5 godz. słuchania.

A skoro już jesteśmy przy ładowaniu, to wybierając się w dłuższą rowerową wycieczkę czy wyprawę w góry, warto zaopatrzyć się w indukcyjną ładowarkę, która umożliwia przesyłanie energii bez udziału kabla. W takim urządzeniu instaluje się cewkę elektromagnetyczną, a przepływający przez nią prąd generuje pole magnetyczne. To z kolei indukuje prąd w cewce telefonu, który następnie jest kierowany do baterii.

W sklepie Komputronik znajdziemy ładowarkę Samsung Duo 9W EP-P4300, dzięki której szybko podładujemy smartfon, zegarek czy słuchawki. Wystarczy tylko, że odłożymy je w wyznaczonych strefach indukcyjnych. Sprzęt Samsunga pozwala na ładowanie dwóch urządzeń jednocześnie. Co ważne, nie musimy ściągać etui ze smartfona.

Udoskonalony interfejs z symetrycznym portem USB-C umożliwia podłączenie Samsunga Duo do sieci jednym ruchem, bez kłopotliwego odwracania wtyczki.

Dozwolony rowerowy doping

Jazda na rowerze obok biegania jest drugą najchętniej wybieraną aktywnością przez Polaków. Rozwój technologii sprawił, że nawet nie będąc szczególnie wytrenowanym fanem dwóch kółek, bez problemów możemy wybrać się na długa przejażdżkę. Pomoże nam w tym e-bike. Rower elektryczny do siły naszych nóg dołoży bowiem swój napęd. Silnik pozwala bezproblemowo ruszać z miejsca, szybciej osiągnąć oczekiwaną prędkość, ale największe jego dobrodziejstwo odkryjemy podczas podjazdu.

W sklepie Komputronik znajdziemy elektryczny rower trekkingowy HIMO C26 MAX, który znakomicie sprawdzi się podczas poruszania zarówno po centrum, jaki i wypraw poza miasto. Silnik generuje moc 250 W i pozwala rozpędzić się do 25 km/h. Model wyposażony jest w zintegrowany z ramą akumulator o pojemności 1000 mAh. Na jednym ładowaniu możemy przejechać ok. 60 km.

Model HIMO C26 MAX posiada wysokiej jakości amortyzatory i duże 26-calowe koła, które zapewniają komfort i niwelują wstrząsy podczas jazdy po nierównym terenie. Rower ma 7-stopniową skrzynię biegów marki Shimano oraz umożliwia jazdę w trzech trybach wspomagania: Eco, Medium i High.

Jeśli natomiast lubimy mocniej poszaleć w terenie, to warto zainteresować się modelem HIMO ZB20 MAX. To imponujący nowoczesnym designem "składak" z szerokimi 20-calowymi "grubymi" oponami, umożliwiającymi jazdę z pełną przyczepnością nawet po najbardziej wyboistym podłożu.

Ten e-bike ma silnik o mocy 350 W oraz akumulator o pojemności 10000 mAh. Zasięg baterii wystarczy na 80 km (do pełna naładujemy ją z normlanego gniazdka w ok. 5 godz.). Ramę roweru wykonano ze stopu aluminium, zapewniając tym samym wysoką trwałość całej konstrukcji.

Zaletą roweru elektrycznego HIMO ZB20 MAX jest możliwość jego szybkiego złożenia. W zaledwie 3 s zmniejszymy jego gabaryty prawie o połowę i z łatwością schowamy sprzęt do bagażnika, szafy w domu czy postawimy obok biurka w miejscu pracy.

Miejskie "rajdówki"

Wielu wrażeń dostarcza również jazda na elektrycznej hulajnodze. W sklepie Komputronik oferowana jest m.in. tegoroczna nowość – Motus Scooty 10 2022. Urządzenie łączy mocne parametry, wysoki komfort jazdy oraz bezpieczeństwo. Hulajnoga wyposażona jest w błotnik ze wspornikiem, który zapewnia stabilność i odporność na wstrząsy. Przedni hamulec bębnowy gwarantuje stabilną jazdę i szybką reakcję. Dzięki systemowi KERS podczas hamowania odzyskujemy energię, aby zużyć mniej baterii i zwiększyć zasięg (ten wynosi ok. 60 km).

Silnik o mocy 350 W pozwala sprawnie pokonywać wzniesienia o nachyleniu 20 stopni, przy obciążeniu nawet do 120 kg. Konstrukcja hulajnogi Motus Scooty 10 jest dostosowana również dla wysokich osób. Kierownica na wysokości 102 cm pozwala podróżować w wyprostowanej pozycji. Deck ma szerokość 17 cm i umożliwia ułożenie obydwu stóp obok siebie. 10-calowe koła gwarantują natomiast dobrą przyczepność i ułatwiają pokonywanie miejskich nierówności.

W ofercie sklepu Komputronik znajdziemy także model Motus PRO 8.5, czyli prawdziwą "rajdówkę" wśród hulajnóg. To propozycja dla zaawansowanych użytkowników. Pozwala rozpędzić się do 40 km/h. Urządzenie ma pełną amortyzację obu kół i zawieszenie przygotowane na najbardziej wyboiste drogi czy chodniki. Podwójne zawieszenie to również gwarancja większego bezpieczeństwa. Odpowiednim komfort i amortyzację zapewniają także 8,5-calowe pompowane koła.

Hulajnoga Motus Pro wyposażona jest w przednie i tylne oświetlenie LED, dzięki czemu możemy jeździć nią nawet po zmroku. Sprzęt napędza silnik o mocy 500 W i akumulator 36 V. Takie połącznie pozwala na jazdę na jednym ładowaniu przez 50 km.