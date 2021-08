Rewolucja w medycynie. Robot w formie połykanej tabletki

Z pozoru system wydaje się przerażający, ale pod wieloma względami jest lepszy od wielu obecnie stosowanych metod używanych do kontrolowania poziomu cukru u osób z cukrzycą typu I. Przykładowo pompy insulinowe nie są najwygodniejsze, a ręczne nakłuwanie się raz lub nawet i kilka razy dziennie do przyjemnych rzeczy nie należy. Tymczasem idea swego rodzaju ładowanej bezprzewodowo stacji dokującej wewnątrz ciała brzmi strasznie, ale działa - powiedziała Arianna Menciassi będąca profesorem w wydziale robotyki biomedycznej i bioinżynierii na uniwersytecie Sant'Anna School of Advanced Studies w Pizie we Włoszech.