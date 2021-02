WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Bolesław Breczko Dzisiaj, 17-02-2021 13:17 Polacy znów najlepsi w Europie. Dwie najważniejsze nagrody w prestiżowym konkursie Polska zdobyła dwie najważniejsze nagrody w prestiżowym europejskim konkursie ATM 2020 za nowatorski system kontroli lotów dronów. Share Panorama Warszawy wykonana z drona Polski system do koordynacji lotów PANSA UTM zwyciężył w dwóch kategoriach konkursu ATM Awards 2020, zorganizowanym przez europejskie magazyny "Air Traffic Management" i "Unmanned Airspace". Polska Agencja Żeglugi Powietrznej otrzymała główną nagrodę ATM Awards 2020 oraz pierwsze miejsce w kategorii "Projekty ANSP UTM". Jury doceniło prace, które obejmują między innymi stworzenie złożonej sieci komunikacji cyfrowej między kontrolerami a operatorami dronów, tak aby procesy związane z lotami operacji wykonywanych w zasięgu wzroku i poza nim były szybkie i łatwe. Nagrody ATM Awards to kolejne już wyróżnienie Polski w działaniach w obszarze projektów dronowych. W ostatnim raporcie europejskiej agencji Eurocontrol Polska jest liderem przygotowań do wdrożenia U-Space. Silną pozycję Polski w tym obszarze potwierdza także raport firmy konsultingowej Drone Industry Insights, w którym Polska jest najbardziej przyjaznym krajem w Europie do prowadzenia działalności z wykorzystaniem dronów, a w skali świata zajmuje 2. lokatę, tuż za Singapurem. Wdrożony 2 marca 2020 roku system PansaUTM jest podstawą rozwoju w Polsce koncepcji U-Space zakładającej bezpieczną i efektywną integrację lotów załogowych (SP) i bezzałogowych statków powietrznych (BSP). To pierwszy i dotąd jedyny w Europie wdrożony operacyjnie system bazujący na cyfrowej koordynacji lotów BSP oraz cyfrowym zarządzaniu wnioskami i zezwoleniami na takie loty. Na PansaUTM składają się autorskie rozwiązania operacyjne PAŻP oraz część systemowa zintegrowana z najbardziej popularną wśród operatorów dronów w Polsce aplikacją mobilną Droneradar. System ten pozwala m.in. na szybką, cyfrową, niewerbalną komunikację pomiędzy kontrolerami ruchu lotniczego i operatorami dronów. Dzięki PansaUTM operatorzy dronów mogą szybko sprawdzić możliwości lotu w danym obszarze, złożyć cyfrowo plan lotu oraz uzyskać zezwolenie na lot jeżeli nie zagraża on bezpieczeństwu innych samolotów. Dla kontrolerów ruchu lotniczego PansaUTM to informacja o planowanych w okolicy lotnisk przelotach bezzałogowych statków powietrznych oraz możliwość wydawania zezwoleń na lot podobnie jak ma to miejsce w lotnictwie załogowym. Po roku od uruchomienia systemu PansaUTM zanotowanych zostało prawie 300 000 bezzałogowych operacji w całej Polsce, czyli więcej niż załogowych lotów lotnictwa ogólnego (General Aviations) w przestrzeni niekontrolowanej w 2020 roku. W Polsce jest już prawie 200 tys. użytkowników dronów i liczba ta dynamicznie rośnie. Według szacunków Polskiego Instytutu Ekonomicznego do 2026 roku wartość rynku dronów wyniesie 3,26 mld złotych, co dla całej gospodarki może przynieść nawet 576 mld złotych. Przygotowując się na zmiany Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Lotnictwa Cywilnego i Polska Agencja Żeglugi Powietrznej realizują projekt „Usługi cyfrowe dla bezzałogowych statków powietrznych". Program wart jest ponad 61,5 mln zł, z czego 85% a więc 51 mln zł zostało pozyskanych z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.