Pancerne telefony. Odporne na wodę, kurz i uszkodzenia

Postaw na telefon, który przetrwa wszystko, od długotrwałego zamoczenia po pracę wśród pyłu, trocin i kurzu. To doskonały wybór dla osób, które pracują w trudnych warunkach i potrzebują sprzętu, który spełni wszystkie wymagania. Każdy model ma klasę wodoszczelności IP67 lub IP68. Wartość IP67 to absolutne minimum, które należy brać pod uwagę. Tylko ten parametr zapewnia całkowitą pyłoszczelność, a także odporność na około półgodzinne zanurzenie na głębokość około jednego metra. Urządzenia z klasyfikacją IP68 są o wiele bardziej wytrzymałe, a ich możliwości zawsze powinny być podawane przez producenta sprzętu. Na rynku można spotkać również smartfony IP69, jednak są to wyjątkowo rzadkie modele.