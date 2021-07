Najwięksi truciciele. Te miasta odpowiadają za 52 procent światowej emisji gazów cieplarnianych

Inwentaryzacja emisji per capita wykazała, że ​​miasta w Europie, Stanach Zjednoczonych i Australii miały znacznie wyższe emisje niż większość miast w krajach rozwijających się. Chiny, klasyfikowane tutaj jako kraj rozwijający się, miały również kilka miast, w których emisje per capita dorównywały emisjom krajów rozwiniętych. Należy jednak pamiętać, że wiele krajów rozwiniętych zleca wysokoemisyjne łańcuchy produkcyjne do Chin, co zmniejsza ich własną emisję, ale za to zwiększa emisję Państwa Środka.