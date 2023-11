Nagrywasz telefonem? Twoje momenty zasługują na więcej…

"Telefony, smartfony – choć zawsze pod ręką, a producenci co roku prześcigają się w pokazywaniu coraz lepszych wbudowanych "aparatów" – zostały stworzone do dzwonienia i nigdy nie będą w stanie zastąpić pełnoprawnego sprzętu fotograficznego" – twierdzi Filip Blank, któremu aparaty marki Canon towarzyszą od samego początku kariery. Uwieczniaj, a nie tylko rejestruj – to najlepsze podsumowanie tego, o czym będziecie mogli przeczytać w tekstach Filipa, a co już teraz możecie zobaczyć w krótkim materiale wideo.