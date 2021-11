Lista hitów do 1000 zł na Cyber Monday!

Kolejna sprawa to czas reakcji, który ma niebagatelny wpływ na starcia w strzelankach czy grach wyścigowych. Celujmy w poziom 1 ms! Absolutnym must have w przypadku monitorów dla graczy jest także technologia AMD FreeSync eliminująca zjawisko "rozrywania obrazu" i występowania artefaktów graficznych. Przyda się również funkcja obrócenia monitora na bok (pivot +/-90°), co pomaga w pracy biurowej lub graficznej, i jak największa liczba portów (w tym audio na słuchawki).