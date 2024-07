Kupujesz albo sprzedajesz na OLX? Koniecznie skorzystaj z tej opcji

Każdy z nas przynajmniej raz kupował coś w internecie. I bez względu na to, czy sprzedającym była firma, czy osoba prywatna, to po otrzymaniu przesyłki, sprawdzaliśmy, czy jej zawartość jest zgodna z naszym zamówieniem lub opisem przedmiotu, który znajdował się w ogłoszeniu. A gdyby tak mieć dostęp do rozwiązania, które już na poziomie zawierania transakcji zabezpiecza nas przed ewentualnymi ryzykami z nią związanymi? Okazuje się, że takie rozwiązanie jest. Udostępnił je największy serwis ogłoszeniowy w Polsce i nazywa się Przesyłka OLX z Pakietem Ochronnym. O tym, jak z niego korzystać, przeczytasz poniżej.

Kupujemy w sieci na potęgę

Według raportu PwC "Strategie, które wygrywają. Liderzy e-commerce o rozwoju handlu cyfrowego" rynek usług e-commerce w Polsce wzrośnie do wartości 162 miliardów złotych w 2026 roku, czyli już całkiem niedługo. To oczywiście tylko prognoza, ale trafnie pokazuje ona trend, który obserwujemy na co dzień – kupujemy w sieci coraz więcej, coraz droższych dóbr.

Potwierdza to raport "E-commerce w Polsce 2023". Wynika z niego, że zakupów online dokonało 79 proc. z 30 milionów internautów w Polsce. Najczęstszym powodem, dla którego badani wybierają e-commerce, jest dostępność przez całą dobę. Kolejne istotne czynniki to wygoda zakupów: brak konieczności podróży do sklepu oraz możliwość dokonywania wyboru produktu bez ograniczeń czasowych. Na trzecim miejscu znalazła się nieograniczona ilość czasu na wybór, a na czwartym – atrakcyjniejsze ceny w porównaniu do sklepów stacjonarnych. Badani również często wskazywali na większy asortyment oraz łatwość porównywania ofert. Te oczekiwania konsumentów, typowe dla modelu e-commerce, przenoszone są również na handel między osobami prywatnymi, wśród których kwitnie handel zarówno nowymi, jak i wcześniej używanymi przedmiotami. W tym przypadku również oczekują oni komfortu i wygody transakcji, a te daje Przesyłka OLX z Pakietem Ochronnym.

Czy przesyłki mogą być bezpieczne?

Jedną z obaw kupujących przez internet jest ryzyko otrzymania towaru niezgodnego z opisem lub, co gorsza, nieotrzymania towaru wcale.

Na całe szczęście istnieją portale ogłoszeniowe, które wprowadzają rozwiązania poprawiające komfort i wygodę zakupów internetowych. Do takowych zalicza się OLX, czyli największy polski portal ogłoszeniowy.

Użytkownicy serwisu mogą skorzystać z bardzo przydatnej opcji Przesyłka OLX z Pakietem Ochronnym. Na czym polega? Jak z niego skorzystać?

To proste. Po odkryciu nieprawidłowości wystarczy w ciągu 24 godzin – to warunek konieczny! – od odebrania paczki zgłosić problem, klikając w przycisk "Mam problem" dostępny w interfejsie użytkownika i wybrać jedną z dwóch dróg zgłoszenia – bezpośrednio do sprzedającego lub do zespołu OLX, co jest rekomendowane w przypadku otrzymania pustej przesyłki. W pierwszym przypadku, jeśli sprzedający zaakceptuje zwrot, a kupujący odeśle przedmiot i otrzyma zwrot środków, następuje zakończenie zgłoszenia. W tym drugim przypadku Zespół OLX, a konkretnie Dział Obsługi Klienta, podejmuje decyzje o uruchomieniu procedury.

Poniżej w kilku punktach streszczamy zasady działania Przesyłki OLX z Pakietem Ochronnym OLX.

© materiały partnera

Kupuj bez stresu

Wybierz Przesyłkę OLX z Pakietem Ochronnym, aby w razie problemów z zamówionym produktem móc bez obaw zgłosić nieprawidłowość.

Masz 24 godziny na zgłoszenie

Od momentu otrzymania przesyłki, której zawartość jest niezgodna z treścią ogłoszenia lub paczka jest pusta, masz 24 godziny na zgłoszenie problemu. Wystarczy, że w zakładce "Twoje przesyłki" lub "Kupujesz" klikniesz "Mam problem".

Odeślij niezgodny produkt

Po akceptacji zgłoszenia przez sprzedającego zwróć produkt w ciągu 72 godzin w stanie, w jakim go otrzymałeś.

Jeśli zaś sprawa została skierowana do zespołu OLX, ten w ciągu 30 dni kalendarzowych wyda decyzję, o której poinformuje każdą ze stron.

© materiały partnera

Otrzymaj zwrot pieniędzy

Gdy sprzedający potwierdzi odbiór zwrotu lub minie czas na jego odbiór, OLX zwróci Ci pieniądze.

Kiedy produkt jest niezgodny z opisem?

Na przykład gdy jest uszkodzony, używany zamiast nowego, niekompletny lub ma inny kolor/rozmiar niż w opisie znajdującym się w ogłoszeniu

Kiedy Pakiet Ochronny nie działa?

Pakiet nie obejmuje sytuacji, gdy produkt Ci się nie podoba, nie pasuje rozmiarem lub po prostu zmienisz zdanie. Kupuj z rozsądkiem!

Co warte podkreślenia, wprowadzenie Przesyłki OLX z Pakietem Ochronnym przynosi korzyści obu stronom internetowych transakcji. Dla kupujących tworzy transparentną i szybką ścieżkę zgłoszenia nieprawidłowości oraz możliwość zwrotu środków wpłaconych za niezgodną z opisem lub niedostarczoną przesyłkę. Z kolei przed sprzedającymi otwiera możliwość odzyskania zawartości omyłkowo wysłanej przesyłki. Korzystają zatem wszyscy za wyjątkiem naciągaczy – i to się nazywa dobra, internetowa robota.

Płatna współpraca z OLX