Kawa jak z włoskiej kawiarni. Zobacz, jak przygotować espresso, latte i cappuccino w domowym zaciszu

Choć zwyczaj picia kawy znany jest na całym świecie, to Włosi uczynili z niego prawdziwą ceremonię. Kawowa etykieta w Italii rządzi się swoimi prawami, które jasno wyznaczają sposoby parzenia i picia aromatycznych naparów. Jesteś prawdziwym kawowym smakoszem? Poznaj sekrety włoskich baristów i ciesz się kawą, która urzeka smakiem i aromatem! Nie musisz w tym celu jechać do Włoch – wystarczą niezawodni pomocnicy, z którymi parzenie tradycyjnej kawy będzie dziecinnie proste.

Espresso. Kawa z mocnym charakterem

Ponoć prawdziwi Włosi nie uznają kawy innej niż mocne, czarne espresso. Mocny, kawowy napar jest dla nich nieodłącznym elementem każdego dnia. Skąd wziął się zwyczaj picia espresso i dlaczego ten rodzaj kawy serwuje się w tak malutkiej filiżance? Otóż espresso to napój o intensywnej mocy i wyrazistym smaku. Dosłownie espresso oznacza kawę wytłaczaną lub wyciskaną (wł. "presso" – tłoczenie, wyciskanie, prasowanie) i nie jest to jedynie pusta nazwa. Ten tradycyjny, włoski napar przygotowuje się w ekspresie poprzez przepuszczenie niewielkiej ilości gorącej wody (25–35 ml) przez drobno zmielone i ubite ziarna kawy. W ten sposób powstaje ciemna, aromantyczna esencja, która może stanowić samodzielny napój lub bazę do przyrządzania innych rodzajów kaw.

Moc oraz intensywność kawy sprawia, że jest traktowana we Włoszech jak szybki zastrzyk kofeiny, spożywany przez mieszkańców słonecznej Italii o każdej porze dnia. Aromat tego naparu oraz naturalna kawowa pianka mogą zachwycić niejednego smakosza, jednak espresso nie jest kawą, która zachęca do niespiesznego delektowania się. To kawa pita w biegu, w trybie "presto", służąca natychmiastowemu pobudzeniu, dlatego też nie jest gorąca – serwuje się ją w lekko ciepłej temperaturze, ze szklaneczką wody do popicia.

Żeby wzorem mieszkańców Italii zacząć dzień od tego najszlachetniejszego z włoskich naparów, niezbędny jest ekspres ciśnieniowy. Model Saeco GranAroma Deluxe zaparzy prawdziwe czarne espresso, którego aromat i smak w mig postawią cię na nogi. Ekspres posiada wiele wyjątkowych funkcji, jak np. dopasowanie kawy do gustu użytkownika za pomocą 6 parametrów czy możliwość wyboru indywidualnego profilu smakowego dzięki opcji CoffeMaestro, a także ceramiczny młynek, który zapewnia perfekcyjne zmielenie kawowych ziaren, a to absolutna podstawa przy parzeniu espresso.

Cappuccino. Moc ukryta pod gęstą, kremową pianką

Mało kto wie, że cappuccino jest kawą poranną. Włosi nie zamówią takiego napoju w godzinach popołudniowych, gdyż każda szanująca się kawiarnia serwuje cappuccino tylko do 11:00. Dziwne? Cóż, w Italii filiżanka kawy z kremową pianką to nieodłączny element śniadania, służący łagodnemu pobudzeniu. Takiemu delikatnemu naparowi często towarzyszy rogalik lub któryś z tamtejszych wyśmienitych wypieków.

Jeżeli chcesz hołdować tej włoskiej tradycji, zacznij dzień od filiżanki aromatycznej kawy z gęstą, kremową pianką. Jak ją zrobić? Także i w tym przypadku nieodzowny będzie ekspres ciśnieniowy, który nie tylko zaparzy esencjonalną kawę, ale także spieni mleko z wprawą prawdziwego włoskiego baristy. Model DeLonghi Eletta Explore to prawdziwy ekspert w dziedzinie mlecznych, kawowych napojów. Ekspres oferuje aż 40 rodzajów kaw oraz automatyczny system spieniania mleka i napojów roślinnych na gorąco i na zimno.

Warto pamiętać, że prawdziwe włoskie cappuccino przygotowuje się w proporcjach 25 ml espresso i ok. 125 ml spienionego mleka (przed spienieniem powinno mieć 100 ml objętości). Kawowy napar pokryty jest gęstą, sztywną pianką o grubości 1–2 cm i ozdobiony szczyptą czekolady lub kakao. Kwintesencję wyjątkowego smaku tego napoju odkryjesz, serwując go w lekko podgrzanej filiżance.

Caffè latte i latte macchiato. Wyborna kawa z mlekiem na dwa różne sposoby

Jak już wspomnieliśmy wyżej, mieszkańcy słonecznej Italii zaczynają dzień od mlecznych kaw – i nie jest to jedynie cappuccino. W menu tradycyjnych włoskich kawiarni znajdziemy wiele wariantów mlecznych, kawowych napojów, a najpopularniejsze i najchętniej wybierane to bez wątpienia caffè latte i latte macchiato. Czym różnią się od siebie i jak przygotować je samodzielnie?

Caffè latte to po włosku kawa z mlekiem. Od cappuccino różni ją łagodniejszy smak, który kawa zawdzięcza dużej ilości puszystej pianki. Ten rodzaj kawy przygotowujemy w równych proporcjach kawy i mleka. Napój serwowany jest w wysokiej szklance bez ucha i ozdobiony apetyczną warstwą lekkiej, mlecznej pianki – zdecydowanie mniej gęstą i sztywną niż ta na filiżance cappuccino. Caffè latte docenią miłośnicy łagodnych smaków, którzy lubią cieszyć się delikatnym smakiem bez pośpiechu. Mocne espresso zmieszane z mlekiem gwarantuje delikatne, stopniowe pobudzenie i cudowny aromat, który momentalnie poprawia nastrój. Wymarzonym urządzeniem do przyrządzania takiego napoju w domowym zaciszu będzie ekspres Philips LatteGo 5400. To prawdziwy ekspert od mlecznych kaw – innowacyjny system LatteGo zapewnia perfekcyjnie ubitą piankę i wyborny smak. Jest bardzo prosty i szybki w czyszczeniu: składa się z dwóch elementów, które można łatwo umyć pod bieżącą wodą lub w zmywarce. Ponadto ten model wyposażony jest też w intuicyjny panel ułatwiający obsługę sprzętu, a także w ceramiczny młynek i filtr AquaClean – oba te czynniki gwarantują doskonałą jakość przyrządzanych napojów.

Caffè latte ma jednak różne oblicza, a jednym z nich jest oczywiście latte macchiato. Ta pyszna kawa od tradycyjnej latte różni się trójwarstwową strukturą, którą tworzą: espresso, mleko oraz mleczna pianka. Z włoskiego macchiato oznacza dosłownie "poplamiony", co większe odzwierciedlenie ma w przypadku espresso macchiato, choć i latte macchiato w pełni spełnia te kryteria – jest zaledwie maźnięta kremową pianką. Ten rodzaj kawy bez większych trudności przygotujesz w ekspresie Siemens Q.6 plus. Urządzenie nie tylko czyni cuda z mleka i przygotowuje dwie kawy za jednym dotknięciem, ale także dzięki systemowi sensoFlow zapewnia jej bogaty aromat i możliwość dopasowania rozmiaru kawy do indywidualnych potrzeb.

