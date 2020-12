WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne zakupy online + 2 promocjeAllegro Smart! Karolina Kowasz 5 godzin temu Partnerem treści jest Allegro Jak oszczędzić na prezentach świątecznych? Wystarczy Allegro Smart! Wizja zakupu prezentów świątecznych dla całej rodziny doprowadza Cię do przerażenia? Pandemia sprawiła, że w portfelu wieje wiatr? Spokojnie, weź głęboki oddech i zapoznaj się z ofertą Allegro Smart, która daje Ci nie tylko największy wybór produktów na rynku, ale także darmowe dostawy i zwroty w tysiącach paczkomatów w całej Polsce oraz dostęp do promocji przed innymi użytkownikami Allegro. I to nadal nie wszystko, co ma Ci do zaoferowania Smart! Share Źródło: Allegro Czym jest Allegro Smart? Allegro Smart! to coraz popularniejszy program lojalnościowy w Polsce, oferujący klientom realne korzyści. Z jego pomocą zyskują nie tylko oszczędności na kosztach dostawy i bezpłatne zwroty, ale także dostęp do codziennych promocji i ofert specjalnych podczas festiwali zakupowych, takich jak Allegro Smart! Week – największy festiwal zakupowy organizowany każdej jesieni. Tylko w pierwszej połowie tego roku dzięki darmowym dostawom klienci Allegro zaoszczędzili łącznie 540 mln zł, a od uruchomienia Smart! w 2018 r. ich łączne oszczędności przekroczyły już 1 mld zł. Darmowe dostawy w ramach Allegro Smart! dostępne są już w ponad 100 milionach ofert. Jak to działa? Oferty objęte programem bezpłatnych dostaw i zwrotów Allegro Smart! są wyraźnie oznaczone. Bezpłatna dostawa do paczkomatów i punktów odbioru obejmuje zakupy od jednego sprzedawcy w kwocie minimum 40 zł lub 100 zł w przypadku dostawy kurierskiej. Zbudowana przez Allegro sieć ponad 25 tysięcy automatów paczkowych i punktów odbioru jest największa w Polsce. Klienci Allegro Smart! otrzymują dodatkowe korzyści poza bezpłatną dostawą i darmowymi zwrotami: dostęp do limitowanych ofert Smart!, festiwale zakupowe, takie jak Smart Week! z wyjątkowymi promocjami czy dostępne tylko dla nich przedsprzedaże biletów na najatrakcyjniejsze koncerty, spektakle i wydarzenia dostępne na eBilet – najpopularniejszej stronie internetowej z biletami w Polsce. Garść konkretów, czyli co dostaje użytkownik Smart! Przede wszystkim użytkownik płacąc tylko 39 zł za roczny pakiet (korzystając z oferty promocyjnej trwającej do 24 grudnia, później koszt Allegro Smart to 49 zł), ma do dyspozycji nielimitowaną liczbę dostaw za 0 zł. Do tego ma on możliwość wyboru dogodnej formy dostawy w ponad 25 tysiącach punktów odbioru w całej Polsce – zarówno w Paczkomatach, jak i w Żabkach, na stacjach Orlen, poczcie czy w kioskach RUCH, wszędzie tam, gdzie będzie to wygodne dla Allegrowicza. Tych, którzy martwią się o nietrafione prezenty i ich ewentualny zwrot ucieszy darmowy zwrot zamówień. Użytkownik nic nie płaci, po prostu odsyła towar i dostaje zwrot pieniędzy. Szybko, prosto i bezproblemowo – zapakowane zakupy wraz z etykietą wystarczy zanieść do punktu odbioru. Allegrowicz Smart! nie ponosi żadnych kosztów odesłania paczki, a pieniądze ze zwrotu szybko trafiają z powrotem na jego konto. Do tego możliwość płatności przy odbiorze w przypadku dostawy kurierem oraz możliwość zakupów z wygodną opcją 3x 0% Jeszcze więcej przywilejów Allegrowicze Smart! mogą korzystać ze specjalnych ofert i limitowanych okazji. Nowe limitowane Smart! Okazje pojawiają się codziennie o godz. 20.00. Są specjalnie oznaczone i widzą je tylko abonenci Allegro Smart! Okazje obejmują artykuły codziennego użytku, kosmetyki, książki oraz wiele innych, będących na topie produktów. Allegro Smart! zapewnia również codzienny dostęp do wyjątkowych ofert. Każdego dnia Allegrowicze Smart! mogą zapolować na specjalnie oznaczone oferty pozwalające im zaoszczędzić od kilku do nawet kilkuset złotych. Fanów muzyki ucieszy z pewnością możliwość zakupu biletów na wydarzenia muzyczne w niezwykle atrakcyjnych cenach. Są to też – specjalnie wyselekcjonowane – bilety na imprezy kulturalne oferowane w systemie presale. Jesteś użytkownikiem Smart! i masz jakikolwiek problem z zakupami? Specjalnie wyselekcjonowane i przeszkolone zespoły pomagają klientom, którzy zdecydowali się korzystać z usługi Smart!. Tak jak Allegro, pracują przez 365 dni w roku, 24 godziny na dobę. Dodatkowym zabezpieczeniem jest Program Ochrony Kupujących, w ramach którego, jeśli zdecydujemy się odesłać zamówiony towar, zagwarantowany jest zwrot pieniędzy w ciągu dwóch dni roboczych. Ile kosztuje korzystanie z programu? Allegro Smart! to jedna usługa, która ma dwa modele zakupu – roczny za 49 zł (czyli 4,08 zł za miesiąc) i miesięczny za 8,99 zł. Roczny pakiet w cenie 49 zł daje największe oszczędności, ponieważ za tę sumę mamy zagwarantowaną nielimitowaną liczbę darmowych dostaw. Dla porównania, jedna dostawa na Allegro to koszt niewiele ponad 8 zł, koszt usługi zwróci się więc bardzo szybko. Żeby skorzystać z darmowej dostawy, wystarczy u jednego sprzedawcy zrobić zakupy za 40 zł. Gdy koszt przekroczy 100 zł, wtedy możemy skorzystać z darmowej usługi kurierskiej. Dla wielbicieli krótkich zobowiązań mamy miesięczny pakiet za 8,99 zł. Regulamin oferty uwzględnia możliwość odstąpienia od umowy – w terminie 30 dni od jej zawarcia – przy pierwszym zakupie usługi oraz gwarancji zwrotu poniesionych kosztów. Masz wątpliwości, czy ta usługa dla Ciebie? Tylko do 24 grudnia Allegro zmniejszyło cenę pakietu rocznego – już za 39 zł możesz zyskać pełen pakiet korzyści! Z Allegro Twoje dane są bezpieczne Każdy z nas dba o to, by jego pieniądze byłyby bezpieczne. Dla Allegro możliwość wyboru i zadowolenie klienta to priorytet. Dane z kart i rachunków są pod specjalnym nadzorem, nie ma też konieczności zapisywania ich na stałe w systemie. Nie jest wymagane zapisywanie w serwisie numer karty kredytowej lub płatniczej. W formularzu dostawy i płatności można więc wybrać formę płatności, m.in. szybki przelew, BLIK, płatność kartą. Wybierając sposób dostawy towaru można wskazać dowolny adres do wysyłki – także inny niż w ustawieniach konta. Chcę dołączyć do Allegro Smart! Wykupienie pakietu Allegro Smart! jest bardzo proste – cała operacja nie trwa nawet kwadransa i wymaga zaledwie kilku kliknięć myszką. Na stronie Allegro Smart! wybierz odpowiednie pole – pakiet roczny lub miesięczny. Strona przekieruje Cię do systemu płatności. Niezależnie od wybranego modelu – miesięcznego czy rocznego (który w promocji do 24 grudnia kosztuje tylko 39 zł) możesz zapłacić za niego kartą, przelewem lub BLIKiem. Transakcje są bezpieczne, nie ma możliwości, by wyciekły dane wrażliwe, ponieważ nie musisz zapisywać ich w systemie na stałe. Kolejny krok to akceptacja regulaminu. Potem klikasz przycisk „kupuję i płacę". Ostatni ruch to dokonanie płatności za Allegro Smart!. Po potwierdzeniu wpłaty nowi użytkownicy dostają informację e-mailem o aktywowaniu usługi Allegro Smart!. Ci, którzy przedłużają korzystanie z usługi, dostają wiadomość o terminie jego ważności. I tyle, gotowe! Można już korzystać z nielimitowanej liczby darmowych dostaw do ponad 25 tys. punktów, bezpłatnych zwrotów oraz pozostałych korzyści programu. Pamiętaj, że na tych, którzy są Smart! czekają miliony produktów i wyjątkowe promocje, co na pewno znacząco pomoże zaoszczędzić na prezentach świątecznych. Partnerem treści jest Allegro