Internet dla studenta – jaką wybrać ofertę?

Dostęp do sieci potrzebny jest żakowi nie tyle w związku ze sprawami uczelnianymi, co do załatwienia codziennych spraw. Trudno sobie wyobrazić, aby młody człowiek mógł się obecnie obejść bez ułatwień, które zapewnia internet. Studentom zależy przede wszystkim na niskich kosztach i szybkim transferze danych. Sprawdź, czy operatorzy przygotowali dla nich specjalną propozycję.

Internet dla żaka – w domu rodzinnym, akademiku lub wynajmowanym mieszkaniu

Możliwości, jakie ma student w zakresie dostępu do sieci w dużej mierze zależą od tego, w jakim trybie się uczy i z jakiego korzysta zakwaterowania. Według Głównego Urzędu Statystycznego na koniec 2021 roku na uczelniach w Polsce uczyło się 1,218 mln osób. Na studiach stacjonarnych kształciło się 783,4 tys. żaków, zaś niestacjonarnych – 434,7 tys. Uczący się zaocznie zazwyczaj mieszkają jeszcze w rodzicami, dlatego wystarczy im internet, który w ramach oferty telefonii komórkowej. Jeśli będą potrzebować dostępu do sieci na laptopie, mogą udostępnić sieć na smartfonie lub ewentualnie skorzystać z uczelnianego Wi-Fi.

W przypadku gdy żak studiuje dziennie i mieszka w domu rodzinnym, również ma problem z głowy. Według GUS w 2022 roku dostęp do internetu miało 93,3% gospodarstw domowych.

Problem pojawia się wtedy, gdy student uczy się w innym mieście niż rodzinne. Wtedy przeważnie korzysta z jednej z dwóch form zakwaterowania – akademika albo wynajmu pokoju lub mieszkania. Jak wygląda w takich przypadkach kwestia dostępu do sieci?

Internet w akademiku

Mieszkanie w domu studenckim pozwala oszczędzić na zakwaterowaniu. Wprawdzie dzielisz wtedy pokój z jedną osobą lub kilkoma, ale dzięki temu ponosisz niewielki koszty. Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez CBRE, przeciętna opłata za akademik publiczny w 2021 roku wynosiła 446 zł miesięcznie. W przypadku ośrodków prywatnych to już 1195 zł. Problem w tym, że liczba miejsc w akademikach w Polsce wynosi nieco ponad 80 tys., a to oznacza, że może na nie liczyć tylko co 10. żak.

Gdyby Ci się jednak udało dostać do publicznego akademika, dużo oszczędzisz. Nie tylko będziesz płacić niski czynsz, ale również unikniesz dodatkowej opłaty za internet, wodę, prąd czy gaz. Co więcej, większość akademików ma zapewnioną bardzo szybką sieć. Minusem może być uzależnienie od dostępności administratora sieci. Możliwe są długie przestoje, niedostępność w okresie świątecznym czy na początku roku akademickiego.

Jeśli tylko dostaniesz się do publicznego akademika, w którym zapewniony jest bezpłatny dostęp do sieci, to zdecydowanie warto z tego skorzystać. Wynajem mieszkania czy nawet pokoju będzie się wiązać ze znacznie wyższym wydatkiem.

Internet w wynajmowanym mieszkaniu

Ta forma zakwaterowania oznacza wysokie koszty, szczególnie w dużych miastach. Przykładowo, w Warszawie średnia cena za metr kwadratowy wynosi ok. 75 zł. To oznacza, że za 20 metrów kwadratowych trzeba zapłacić przeciętnie 1500 zł. Do tego należy ponieść opłaty eksploatacyjne. Co wtedy z internetem? Możliwości są różne. Zdarza się, że internet jest w cenie lokalu, a przeważnie będzie to światłowód. Jednak bardzo prawdopodobne, że ustalona opłata nie obejmuje dostępu do sieci. .

Jeśli zależy Ci na szybkim łączu światłowodowym, najpierw musisz uzyskać zgodę właściciela nieruchomości. Może to oznaczać konieczność doprowadzenia światłowodu do mieszkania. Jeśli uzyskasz zgodę, nie musisz zawierać umowy na kilka lat. Część operatorów ma przygotowaną specjalną ofertę dla studentów, która obowiązuje wyłącznie w roku akademickim albo umowy bez zobowiązań. Więcej o nich dowiesz się tutaj: https://teletropiciel.pl/internet-dla-studenta/.

Nawet jeśli opłata miesięczna w takim przypadku jest wyższa niż przy długiej umowie, to i tak warto. Nie wiesz, jak potoczy się nauka – być może zupełnie zmienisz plany, a internet bez zobowiązań nie będzie wymagać płacenia za wiele miesięcy, w których i tak nie będziesz korzystać z usługi.

Jeśli właściciel mieszkania nie wyrazi zgody na internet światłowody, weź pod uwagę ofertę mobilnego dostępu do sieci. W tym przypadku możesz z niej korzystać tam, gdzie podłączysz modem. Kiedy zmienisz mieszkanie, zabierzesz go do nowego miejsca. Zwróć jednak uwagę, czy dana sieć na pewno ma dobry zasięg w konkretnej lokalizacji.

Teletropiciel.pl – skorzystaj z pomocy ekspertów

Nie wiesz, którą ofertę wybrać? Skorzystać z poradników, porównywarki ofert i wsparcia specjalistów prowadzących serwis https://teletropiciel.pl/. Zapoznaj się ze szczegółami poszczególnych ofert. Wszystkie informacje w nim są na bieżąco aktualizowane. Jeśli masz wątpliwości co do parametrów, zakresu czy wyboru optymalnej propozycji, zadzwoń i skorzystaj z pomocy.

Materiał sponsorowany przez Teletropiciel.pl