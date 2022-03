Inteligentna kuchnia w inteligentnym domu

Dziś jesteśmy już tak przyzwyczajeni do wszechobecnego sprzętu gospodarstwa domowego, że nawet sobie nie uświadamiamy, jak wielką rewolucją była pierwsza pralka, pierwszy odkurzacz, pierwsza lodówka czy pierwsza zmywarka do naczyń. Urządzenia te nie tylko zmieniły życie ludzi, ale też doprowadziły do głębokich przemian społecznych i cywilizacyjnych. Postępująca automatyzacja AGD pozwoliła na poświęcanie większej ilości czasu na pracę, rozrywkę, naukę czy też dowolne inne czynności, które nie są męczącym praniem, zmywaniem czy odkurzaniem.

Także w kuchni się wiele zmieniło. Teoretycznie posiłki przyrządzamy tak, jak się to robiło zawsze, od tysięcy lat, czyli ręcznie. W praktyce jednak, dzięki sklepom takim jak Komputronik i dostępnym w nich robotom kuchennym, blenderom, młynkom i wielu innym akcesoriom nie musimy już zmagać się z najbardziej czasochłonnymi i najbardziej nużącymi czynnościami wymaganymi do przygotowania potraw. Nikt już nie spędza w kuchni całego dnia, oprócz oczywiście personelu w restauracjach. Jaki jest jednak następny krok?

Sprytny dom

Kolejna rewolucja w dziedzinie automatyzacji sprzętów domowych właśnie trwa. Wcześniej każde urządzenie działało osobno i każde trzeba było osobno obsługiwać. Dziś nie jest to już konieczne. Sprzęt może być włączony w sieć Smart Home. Według koncepcji "internetu rzeczy", poszczególne urządzenia mogą się ze sobą łączyć i wymieniać danymi, a także być centralnie sterowane z jednego punktu. Tym punktem jest zwykle nasz mały, przenośny komputer osobisty. Smartfon pozwala nam kierować wszystkim zdalnie. I to nie tylko z kanapy czy wygodnego fotela, ale też w ogóle spoza domu.

Dzięki połączeniu naszego wyposażenia domowego w sieć posiadamy zdalny podgląd monitoringu i systemu alarmowego, możemy też sterować oświetleniem, ogrzewaniem i oczyszczaniem powietrza, a nawet podlewać rośliny doniczkowe, gdy jesteśmy w pracy albo na wakacjach. I często nawet nie trzeba sięgać do tego po smartfona dzięki coraz bardziej popularnym inteligentnym asystentom, czyli urządzeniom, które reagują na komendy głosowe. Jak się jednak taka koncepcja Smart Home ma do tego wyjątkowego pomieszczenia w domu, w którym jest bez porównania największe nagromadzenie różnego rodzaju urządzeń elektrycznych i elektronicznych, czyli kuchni?

Kuchnia przyszłości

Internet rzeczy oczywiście obejmuje także miejsce, w którym przechowujemy i przygotowujemy sobie i naszej rodzinie jedzenie oraz napoje. Bardzo wiele urządzeń AGD, i tych dużych, i tych mniejszych, posiada już opcję połączenia z siecią. Dobrym przykładem są chłodziarko-zamrażarki, bez których nie wyobrażamy sobie kuchni. Inteligentny sprzęt, taki jak lodówka LG GBB61, nie tylko pozwala po prostu przechowywać produkty. Ma również wiele dodatkowych, wygodnych funkcji, takich jak system NoFrost, równomierne chłodzenie czy zmienna wentylacja wnętrza DoorCooling. Do naszej domowej sieci ta konkretna lodówka dołączy za pomocą aplikacji LG ThinkQ. Dzięki niej nie tylko możemy monitorować temperaturę chłodziarki i zamrażarki, ale też ją dowolnie dostosowywać, a także włączać dodatkowe funkcje, takie jak ekspresowe zamrażanie lub filtry wodne i antybakteryjne Hygiene Fresh.

Jaki jeszcze sprzęt kuchenny może być inteligentny? Oczywiście zmywarka, zbawienie tych wszystkich, którzy nie cierpią ręcznego czyszczenia talerzy, garnków i sztućców, a do tego chcą zmniejszyć zużycie wody i prądu. Weźmy na przykład zmywarkę Bosch Serie 6, która jest prawdziwym geniuszem w tym co robi. Skrupulatnie oszczędza wodę i energię, oceniając poziom załadunku. Sama się otwiera po zmywaniu, by przyspieszyć schnięcie. Pracuje bardzo cicho. I oczywiście łączy się z naszym smartfonem. Możemy zdalnie zaplanować cykl zmywania. Możemy też podać poziom zabrudzenia naczyń i sztućców, by dobrać najlepszy i najbardziej oszczędny program. Dostaniemy również powiadomienie o zakończeniu zmywania lub ewentualnych problemach, takich jak brak tabletki ze środkiem czyszczącym.

Sprytem błyszczą nie tylko duże AGD, ale i małe. Beztłuszczowa frytownica Xiaomi Mi Smart Air Fryer też może być sterowana za pomocą aplikacji. Nasz wkład w przygotowanie posiłku ogranicza się w zasdzie tylko do włożenia produktów do środka. Potem możemy sobie iść i całym procesem przygotowania pysznego, zdrowego posiłku zawiadować z dowolnego pomieszczenia w domu. Gdy jedzenie będzie gotowe, frytownica sama wyśle nam wiadomość. Przed wyłożeniem wszystkiego na talerz możemy jeszcze zrobić sobie pyszną, ulubioną kawę w ciśnieniowym ekspresie DeLonghi Dinamica. Za jednym dotknięciem, w pełni automatycznie zaparzy nam jeden z dziesięciu rodzajów napojów z kawy ziarnistej lub zmielonej.

Inteligentna kuchnia to dziś nieodłączna część inteligentnego domu. W którym, skoro już o jedzeniu mowa, powinno się również znaleźć miejsce dla smart wagi łazienkowej. ACME SC202 nie tylko nas zważy, zmierzy poziom tkanki tłuszczowej i wyliczy współczynnik BMI, ale też prześle te wszystkie dane do specjalnie przygotowanej aplikacji w smartfonie. Dzięki niej można w dowolnych odcinkach czasowych monitorować swoją dietę i jej wpływ na masę ciała.

I na koniec zostaje nam już tylko jeden sprzęt, by wszystkimi zarządzać. Czyli smartfon, który razem z zainstalowanymi odpowiednimi aplikacjami będzie naszym przenośnym, kieszonkowym centrum zarządzania. Doskonałym narzędziem takiej wielkiej władzy nad naszymi AGD i resztą inteligentnego domu może być nowy Realme 9 Pro. Ma mocny procesor, 128 GB pamięci oraz 8 GB RAM, więc bez problemu obsłuży wszystkie domowe aplikacje. Oprócz tego wyróżnia się świetnym aparatem 64 Mpix, unikalnym designem obudowy oraz dużym ekranem z odświeżaniem aż 120 Hz. Oczywiście ma również najnowszą wersję systemu operacyjnego - Android 12. Najlepsze zaś w nim jest to, że choć ma parametry, których nie powstydziłby się flagowy model z najwyższej półki, to kosztuje znacznie mniej. Jeśli potrzebujemy cyfrowego pomocnika do zarządzania inteligentnym domem i kuchnią, to trudno znaleźć lepszą opcję.