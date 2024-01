Elementy przyszłych modeli Forda mogą być wykonane z… gałązek oliwnych

Wykorzystanie odpadów z drzew oliwnych do produkcji niektórych części samochodowych może zarówno zmniejszyć zapotrzebowanie na plastik używany w motoryzacji, jak i przyczynić się do lokalnej poprawy jakości powietrza, ze względu na unikanie spalania jako dotychczasowej metody pozbywania się odpadów po zbiorach oliwek. Inżynierowie wyprodukowali prototypy takich elementów jak podnóżek kierowcy i elementy wnętrza bagażnika, wykorzystując do tego pozostałości gałązek oliwnych. Testy wykazały, że wyprodukowane komponenty są zarówno solidne, jak i wytrzymałe, a Ford ocenia teraz proces pod kątem masowego zastosowania, aby wykorzystać to rozwiązanie w pojazdach elektrycznych nowej generacji.