Dbałość o szczegóły to siła napędowa ASKO

Połączenie codziennej funkcjonalności, troski o środowisko i czystych linii to znak rozpoznawczy skandynawskiego wzornictwa. Jego podstawową ideą jest to, że starannie zaprojektowane produkty powinny poprawiać jakość życia ludzi i wnosić do ich domów ciepło, komfort i spokój. ASKO jako wiodąca na rynku skandynawska marka najwyższej jakości urządzeń kuchennych, pralniczych i profesjonalnych, dąży do tego, aby urządzenia łatwo i płynnie integrowały się z otoczeniem oraz służyły przez wiele lat. Każdy produkt został zaprojektowany z myślą o ponadczasowej elegancji i niezwykłej trwałości. Stanowi to ważną część zrównoważonej strategii ASKO. Ta dbałość o szczegóły połączona ze skandynawskim pragnieniem łączenia funkcji i formy gwarantuje produkty nie tylko estetyczne, ale i funkcjonalne. W produkcji ASKO wykorzystuje wysokiej jakości materiały pozyskiwane w etyczny sposób, a same urządzenia są wykonane tak, by oszczędzać energię, redukować negatywny wpływ na środowisko. Należą one do najbardziej wydajnych pod względem zużycia wody i energii na rynku. ASKO dąży również do zapewnienia dłuższej żywotności swoich urządzeń. Aby to osiągnąć, wszystkie produkty ASKO przechodzą rygorystyczne testy i muszą spełniać surowe wytyczne w zakresie jakości, wzornictwa i ochrony środowiska.