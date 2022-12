Czas na dobrą kawę we włoskim stylu

Każdy wielbiciel kawy mniej lub bardziej skrycie marzy o własnym ekspresie ciśnieniowym. Nawet jeśli pije tylko małą czarną albo wyłącznie latte. Najlepsze kawiarnie i najlepsi bariści używają takiego właśnie sprzętu do parzenia kawy. Tylko ekspres gwarantuje, że napój będzie dokładnie taki, jaki najbardziej lubimy. I to za każdym razem. Ale jaki ekspres dokładnie? Najlepiej włoski, oczywiście.

Kawiarka jest może i najtańsza, ale nie daje zbyt wielkich możliwości w kwestii parzenia kawy. I na dodatek wszystko trzeba robić ręcznie, co zajmuje sporo czasu. Ekspres przelewowy to już lepszy pomysł, ale nadal nie jest to optymalne rozwiązanie dla wymagających wielbicieli kawy. Podobnie ekspres na kapsułki, który jest bardzo wygodny i szybki, ale bardzo ogranicza możliwości. I skazuje na konkretne smaki. Jeśli więc chcemy kawę jak z ulubionej kawiarni, to wybór mamy tylko jeden – ekspres ciśnieniowy.

I to najlepiej automatyczny ekspres ciśnieniowy. Owszem, można i tutaj iść na kompromis, sięgając po prostszy sprzęt kolbowy albo półautomat, który nie spieni nam idealnie mleka. Tylko pełny automat, zaprogramowany według naszych upodobań, zrobi jednak kawę dokładnie taką, jaką chcemy. I to po naciśnięciu jednego przycisku.

Stuprocentowo włoskie

Pierwszy ciśnieniowy ekspres do kawy powstał 120 lat temu we Włoszech. I od tej pory nikt nie odebrał mieszkańcom Italii prymu w tej dziedzinie. Oczywiście, ekspresy produkuje się na całym świecie. Znawcy jednak dobrze wiedzą, że najlepsze są właśnie te włoskie. Takie jak Saeco. Ta specjalizująca się wyłącznie w ekspresach do kawy firma powstała 40 lat temu. A jej myśl przewodnia zarówno wtedy, jak i teraz to połączenie włoskiej tradycji parzenia najlepszej na świecie kawy z możliwościami, jakie dają najnowsze technologie.

Saeco wiernie trzyma się swojej liczącej cztery dekady firmowej kultury. Ekspresy tej marki zawsze były od początku do końca produkowane we Włoszech - cały proces produkcji w Saeco, od deski kreślarskiej aż do kartonowego opakowania, odbywa się w małym, liczącym niewiele ponad 5 tys. mieszkańców miasteczku Gaggio Montano, leżącym niecałe 50 km od Bolonii. To dlatego właśnie stuprocentowo włoskie ekspresy Saeco są takie dobre w parzeniu kawy. A teraz, dzięki przedświątecznym promocjom w RTV Euro AGD, są również o wiele tańsze.

Saeco GranAroma

15 barów ciśnienia. Czarna, americano, ristretto, espresso, espresso lungo, espresso macchiato, caffè crema, cappuccino, italian cappuccino, café au lait, caffè latte, latte macchiato i flat white. Każda z nich przygotowana według programu CoffeeMaestro, który pozwala wybrać jeden z trzech głównych profili smakowych – Delicato, Intenso i Forte. To jest główna atrakcja ekspresów z linii Saeco GranAroma.

Każdy z nich posiada opatentowane młynki ceramiczne, które przez długie lata będą mielić kawę dokładnie tak samo idealnie jak na początku i system LatteDuo, który pozwala zrobić jednocześnie dwie filiżanki kawy. Wyposażono je również w zaawansowane systemy czyszczenia i odkamieniania oraz funkcję ExtraShot, potrzebną, jeśli chcemy w danym momencie napić się naprawdę bardzo mocnej kawy. Wszystkie obsługuje się równie intuicyjnie i wygodnie za pomocą ciekłokrystalicznego ekranu dotykowego, który oferuje 6 różnych profili użytkowników.

RTV Euro AGD oferuje w tym momencie w znacznie niższych cenach dwa modele Saeco GranAroma. Pierwszy z nich to znakomity GranAroma SM6585/00, oferujący wszystkie powyżej opisane funkcje i udogodnienia. Drugi to GranAroma Deluxe SM6682/10, który posiada ponadto większy i wygodniejszy wyświetlacz, możliwość łączenia się z Wi-Fi w celu pobierania aktualizacji oraz nowych przepisów i natychmiastowego kontaktu z serwisem Saeco. Wersja Deluxe powiększa również wybór napojów kawowych o Café Cortado i Melange.

Saeco Xelsis

Ekspresy GranAroma to "średnia półka" w ofercie Saeco. Z kolei ekspresy z linii Xelsis to najwyższa jakość w ofercie włoskiego producenta. To sprzęt dla wytrawnych wielbicieli kawy z zacięciem baristy. Podstawowa konstrukcja niewiele różni się tutaj od nieco tańszych kuzynów – nadal mamy do czynienia z ekspresem na dwie kawy jednocześnie, osiągającym wysokie ciśnienie 15 barów, z podobnym układem pojemników, takim samym spieniaczem do mleka oraz zaawansowanymi systemami samoczyszczącymi. Plus łącznością Wi-Fi. Różnica leży w pozostałych możliwościach.

Saeco Xelsis Deluxe SM8780/00 i Xelsis Deluxe SM8785/00 to w zasadzie identyczne urządzenia, jeśli nie liczyć koloru obudowy. Każde z nich jest w stanie perfekcyjnie zaparzyć aż 22 rodzaje napojów, w tym takie odmiany kawy jak galão, espresso doppio, Kleiner Brauner i Verlängerter. I oprócz intuicyjnego systemu obsługi CoffeeMaestro wyposażone są również w profesjonalną funkcję BeanMaestro, który optymalizuje parametry parzenia ziaren kawy. Oczywiście według preferencji użytkownika, które można dowolnie zmieniać, modyfikując moc i temperaturę napoju, jego wielkość, ilość mleka, kolejność jego dozowania i grubość pianki. Wszystko po to, by znaleźć w końcu ten idealny, najlepszy dla nas smak.

A najłatwiej będzie o niego, gdy sięgniemy po sprzęt najlepszy z najlepszych. Czyli topowy ekspres Saeco Xelsis Suprema SM8885/00 dostępny w przedświątecznych promocjach RTV Euro AGD. Teraz jest tańszy o ponad tysiąc złotych i będzie spełnieniem marzeń nawet najbardziej wymagającego baristy. I to nie tylko amatora. Jego główną zaletą, oprócz wszystkich możliwości charakterystycznych dla serii Saeco Xelsis, jest znacznie większy wyświetlacz, który jeszcze bardziej ułatwia dobieranie parametrów parzenia. Ten ekspres może również zapamiętać jeszcze więcej profili użytkowników, co przyda się przy większej rodzinie lub w małym biurze. Saeco Xelsis Suprema to wybór dla tych wielbicieli najlepszego na świecie, włoskiego sposobu parzenia, którzy nie uznają żadnych kompromisów. I chcą idealnego, głębokiego, prawdziwego smaku. Zawsze kiedy tylko mają ochotę na swoją kawę.