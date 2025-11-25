Chiny wystrzeliły statek ratunkowy na orbitę. Ulga dla astronautów

Rakieta wzbiła się w powietrze 25 listopada o godzinie 6:11 polskiego czasu. Zgodnie z planem celem lotu było dostarczenie statku Shenzhou 22 na niskąorbitę okołoziemską. Misja ma wyjątkowy charakter: statek leci bowiem do stacji Tiangong bez załogi, po to aby obecni mieszkańcy stacji mieli czym wrócić do domu w razie jakiegokolwiek zagrożenia lub po prostu po zakończeniu swojej misji.

Co do zasady każda załoga astronautów dociera na pokład stacji Tiangong za pomocą swojego statku kosmicznego i wraca na jego pokładzie po zakończeniu swojej 6-miesięcznej misji. Tym razem jednak sytuacja wyglądała inaczej. Astronauci misji Shenzhou 21 musieli użyczyć swojego statku kosmicznego astronautom kończącej się misji Shenzhou 20, którzy w wyniku uszkodzenia ich statku przez mikrometeoryt nie nadawał się do lotu powrotnego w kierunku Ziemi. W efekcie, gdy astronauci misji Shenzhou 20 wrócili na Ziemię statkiem Shenzhou 21, trójka astronautów, która pozostała na stacji straciła środek transportu i ewakuacji.

Sytuacja wyglądała przez jakiś czas poważnie. Pozostawienie astronautów na stacji kosmicznej bez środka transportu pozwalającego na powrót na Ziemię, i to w sytuacji, w której wiadomo, że istnieje ryzyko uderzenia w stację przez śmieci kosmiczne (wszak takie uderzenie było pierwotną przyczyną całej sytuacji) nie wygląda dobrze od strony zapewniania bezpieczeństwa misji kosmicznych. Przygotowanie zapasowego statku kosmicznego i wystrzelenie go na orbitę wymagało kilkunastu dni intensywnych prac.

Statek Shenzhou 22 według planu powinien zacumować do stacji kosmicznej Tiangong w ciągu 4,5 godziny od startu z portu w Jiuquan. Kiedy już się stanie, status miji Shenzhou 21 wróci do normy. Astronauci będą mieli już swoją tratwę ratunkową, tudzień statek powrotny, z którego skorzystają po zakończeniu swojej sześciomiesięcznej misji. To kluczowe dla bezpieczeństwa załogi i ciągłości pracy chińskiej stacji.

Warto tutaj zwrócić uwagę na fakt, że do stacji wciąż przycumowany jest uszkodzony statek kosmiczny Shenzhou 20. Na razie kontrolerzy misji chcą go pozostawić w tym miejscu i przeprowadzić na jego pokładzie kilka eksperymentów. Nie zmienia to faktu, że będzie musiał on zostać odcumowany, a następnie zrzucony w górne warstwy atmosfery Ziemi, aby zwolnić port cumowniczy dla statku Shenzhou 23, który z kolejną załogą przyleci na pokład stacji Tiangong w kwietniu 2024 r.