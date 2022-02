Aplikacja mobilna InPost Mobile

Aplikację mobilną, dostępną na urządzenia z systemami android i iOS, wzbogacają cały czas o nowe funkcje. Aplikacje mobilne firm kurierskich to żadna nowość, ale za pośrednictwem aplikacji mobilnej InPost możesz korzystać z tylu różnych funkcji, że jest ona prawdziwym centrum logistycznym mieszczącym się w kieszeni. Zanim będzie mógł korzystać z pełnej funkcjonalności pobierz aplikację mobilną z google play: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.inpost.inmobile&hl=pl&gl=US (na urządzenia mobilne z systemem android, wersję na iOS można pobrać ze sklepu Apple) i aktywuj aplikację podając numer telefonu. Teraz możesz zrobić za jej pomocą dużo więcej niż tylko w prosty sposób śledzić przesyłki (na co pozwalają wszystkie aplikacje mobilne). A co konkretnie?

Aplikacje Mobilne - Nadaj paczkę

Na początek wymieńmy jedną z najnowszych i najbardziej innowacyjnych funkcjonalności: mając aplikację na swoim urządzeniu mobilnym możesz za jej pomocą nadawać przesyłki z dowolnego Paczkomatu® bez drukowania etykiety nadawczej. Możesz to zrobić klikając ikonę ze strzałką u dołu ekranu aplikacji. Otworzy się formularz nadania, w którym możesz podać wszelkie niezbędne informacje: gabaryt paczki, wybrany spośród trzech odpowiadających skrytkom Paczkomatu® o różnych romiarach; metodę dostawy - do Paczkomatu® lub tradycyjną przesyłką kurierską na adres odbiorcy; dane nadawcy, czyli imię, nazwisko i adres e-mail (telefon podałeś już w procesie zakładania konta w aplikacji); dane odbiorcy - jak wyżej, plus telefon i Paczkomat® docelowy lub dokładny adres dostawy dla kuriera. Po podaniu wszystkich informacji wystarczy opłacić przesyłkę, na przykład BLIKiem, i zabrać ją do dowolnego Paczkomatu®, gdzie możesz zeskanować kod QR z opisu przesyłki w aplikacji aby otworzyć skrytkę. Masz też możliwość wprowadzenia kodu nadania ręczni w terminalu Paczkomatu®: wybierz z ekranu odpowiednią opcję i wprowadź swój telefon oraz kod nadania, a otworzy się skrytka. Teraz włóż paczkę do skrytki i zamknij drzwiczki i gotowe - przesyłka nadana. Bez drukownia etykiety i stania w kolejce - wystarczy mieć aplikację w swoim telefonie i dostęp do internetu.

Zdalne otwieranie Paczkomatów®

Niezwykle popularną funkcjonalnością aplikacji mobilnej InPost jest opcja zdalnego otwierania skrytek Paczkomatów®, która stała się dla wielu użytkowników jedną z najważniejszych funkcji aplikacji. Wystarczy wybierać paczkę z listy w aplikacji i w jej opisie wybrać przycisk otwarcia skrytki. Oprócz dostępu do internetu potrzebna jest też usługa lokalizacji, ponieważ aplikacja musi upenić się czy użytkowik jest przy właściwym Paczkomacie®. Po paru sekundach skrytka z twoją paczką (lub paczkami, jeśli korzystasz z multiskrytki) otworzy się automatycznie. Ta funkcjonalność jest dostępna nawet w czasie gdy ktoś inny odbiera paczki albo kurier umieszcza je w Paczkomacie®.

Pozwala to uniknąć kolejek, tylko jeśli kilka osób odbirera paczki jednocześnie, to trzeba uważać żeby ich nie pomylić. Aczkolwiek jest jeszcze szybszy sposób odebrania przesyłki: wystarczy użyć skanera Paczkomatu® żeby zeskanować kod QR z opisu paczki w aplikacji, a skrytka z przesyłką otworzy się natychmiast - można w ten sposób odebrać paczkę w mniej niż dziesięć sekund. A jeśli korzystasz akurat ze wspomnianej usługi Multiskrytka, w ramach której kurier umieszcza przesyłki od różnych nadawców adresowane do jednego odbiorcy w jednej skrytce Paczkomatu®, to możesz w kilka sekund odebrać kilka przesyłek. Odbieranie paczek jeszcze nigdy nie było tak proste! Oczywiście nadal możesz też wpisać kod odbioru na ekranie Paczkomatu®. Ta opcja jednak jest mniej wygodna i przyda ci się najbardziej wtedy kiedy ktoś wyśle ci kod odbioru do swojej paczkie SMSem, co też można zrobić z aplikacji.

Śledzenie przesyłek i powiadomienia w aplikacji

Podstawową funkcją jaką mają aplikacje mobilne wszystkich operatorów kurierskich jest śledzenie przesyłek. Przesyłki powiązane z danym numerem telefonu (czy to jako nadawcą, czy odbiorcą) są automatycznie dodawane do listy w aplikacji, gdzie możesz sprawdzić statu każdej z nich. Dodatkowo masz powiadomienia push, które pojawiają się przy każdej ważniejszej zmianie statusu paczki, jak r ownież możliwość nadawania paczkom indywidualnych nazw (żeby łatwiej je identyfikować). Powiadomienia mogą także pojawiać się kiedy telefon z aplikacją znajdzie się w pobliżu Paczkomatu®. Nazywa się to "radar przesyłek" i po określeniu zasięgu radaru w ustawieniach aplikacji dostaniesz powiadomienie kiedy znajdziesz się w ustalon ej odległości od Paczkomatu®. Jest to bardzo pożyteczne kiedy mijasz Paczkomat® po drodze, a masz tendencję do zapominania o przesyłkach. Możesz także udostępnić swoją przesyłkę do śledzenia innym użytkownikom aplikacji.

Przedłużanie i przekierowanie paczek

Do najnowszych funkcji aplikacji dotyczą rozwiązania użyteczne gdy nie możesz odebrać paczki. Jeśli wiesz, że nie będziesz dostępny kiedy kurier przyjedzie z paczką, to możesz za pomocą aplikacji przekierować przesyłkę do Paczkomatu®, PaczkoPunktu, lub sąsiadów (dokładnie na inny adres przy tej samej ulicy). Natomiast jeśli zamówiłeś dostawę do Paczkomatu®, ale nie jesteś w stanie jej odebrać w terminie (masz na to 48 godzin), to masz dwie możliwości. Po pierwsze możesz, jak już wspomniano, wsłać z aplikacji kod odbioru innej osobie, żeby mogła odebrać twoją przesyłkę. Po drugie, możesz skorzystać z opcji przedłużenia czasu odbioru, która staje się dostępna dwanaście godzin przed pierwotnym terminem odbioru. Za niewielką opłatą możesz przedłużyć reczony termin o kolejne 24 godziny (w tym także wielokrotnie).

Strefa Ułatwionego Dostępu

Aplikacja InPost posiada również liczne drobne udogodnienia dla klientów, jak na przykład możliwość zapłacenia w aplikacji za przesyłkę pobraniową. Jedną z najnowszych jest funkcja "Strefa Ułatwionego Dostępu", która jest rozwiązaniem stworzonym przede wszystkim z myślą o osobach poruszających się na wózku inwalidzkim, ale jest r ownież pożyteczna dla osób niewielkiego wzrostu. W aplikacji InPost można zaznaczyć, że przesyłka ma (jeśli jest taka możliwość) zostać umieszczona w jednej z niżej położonych skrytek (ale nie tuż przy ziemi), skąd będzie można ją łatwiej wyjąć.

Zwrot towaru w aplikacji InPost Mobile

Ostatnia z nowości jaka dołączyła do aplikacji, to opcja dokonania do zwrotu towaru do jednego z partnerów InPost.