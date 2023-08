Zwycięskie technologie. Dla gracza wybór jest oczywisty

Sprzęt powinien być sprzymierzeńcem gracza. Monitor z ekranem OLED właśnie nim jest. Błyskawicznie reagując na ruchy, nie dopuszczając do utraty płynności i dobrze prezentując każdy pojedynczy detal, daje ci pełną kontrolę nad sytuacją i realną przewagę. Choć oczywiście tylko od ciebie zależy to, jaki zrobisz z niej użytek. Tak czy owak, zwycięzca zasługuje na zwycięskie technologie.

Gdy podejmujesz rywalizację w grach, liczysz oczywiście na osiąganie jak najlepszych wyników, by pokonać swoich rywali. Jednak nawet grając samemu czy od święta, chcesz nie tylko kończyć gry, ale też cieszyć się nimi w możliwie najwyższej jakości. Niezależnie od sytuacji warto sięgnąć po zwycięskie technologie, eliminujące opóźnienia i zwiększające komfort rozgrywki. Taką rewolucję w grach przynoszą ekrany OLED, otwierając drzwi do doskonałej jakości bez kompromisów.

Monitor OLED, czyli idealna czerń i nieskończony kontrast

Wszystko to bierze się z tego, jak zbudowane są wyświetlacze OLED. Choć realizują taki sam cel jak klasyczne panele LCD, to robią to w zupełnie inny sposób. I nie chodzi tylko o fakt, że podstawą tej technologii stanowią organiczne diody. Przede wszystkim są to samoświecące piksele, które eliminują konieczność stosowania dodatkowego podświetlenia – w przeciwieństwie do tego, z czym mamy do czynienia w ekranach LCD. Właśnie to sprawia, że taki pojedynczy punkt na ekranie może po prostu zgasnąć, gdy ma wyświetlać czerń (wyłączany jest tylko jeden piksel, a nie cały obszar). W efekcie czerń jest idealnie głęboka i nie ma mowy o wyblakłych szarościach.

Znajomość powyższych, technicznych podstaw jest niezbędna, by zrozumieć, dlaczego OLED to gamechanger. Przy czym głęboka czerń to tylko początek. Niezależność pikseli przekłada się także na wyjątkowo żywe kolory i praktycznie nieskończony kontrast. Dla ścisłości: ten ostatni w przypadku monitorów gamingowych wynosi ok. 1,5 mln do jednego. Wynika to z faktu, że sąsiadujące ze sobą diody działają zupełnie indywidualnie – wygaszona może znajdować się więc tuż obok jaskrawej.

To ważne, szczególnie w horrorach i innych tego typu grach, w których z jednej strony często panuje ciemność, z drugiej zaś – trzeba mieć wyjątkowo wyostrzone zmysły i zwracać uwagę na każdy detal. Głęboka czerń i wysoki kontrast ekranu OLED zapewniają ku temu idealne warunki.

Częstotliwość odświeżania 240 Hz - to robi robotę

Technologia OLED sprawia, że ograniczenia przestają mieć rację bytu. Dlatego też dla gracza, który nie godzi się na kompromisy, monitor taki jak LG UltraGear 27GR950QE to propozycja zdecydowanie godna uwagi. To urządzenie, jakiego nie było nigdy wcześniej – pierwszy na świecie monitor OLED oferujący częstotliwość odświeżania 240 Hz. Taka częstotliwość odświeżania gwarantuje maksymalną płynność ruchomego obrazu. Każdy gest i zryw postaci oraz ruch otoczenia jest doskonale widoczny i całkowicie ostry. Ułatwia to także namierzanie celów i pozwala na szybszą reakcję na działania rywali. Nikt nie zdoła cię zaskoczyć – ani na wirtualnym torze, ani na boisku.

W tym kontekście nie bez znaczenia jest również kompatybilność z trzema najpopularniejszymi technologiami upłynniającymi: VESA Adaptive Sync, Nvidia G-Sync i FreeSync Premium.

W skrócie: nieważne, jaką masz kartę graficzną i które z twoich urządzeń jest źródłem obrazu – w każdych warunkach i w każdej chwili możesz liczyć na doskonałą płynność i prawdziwie dynamiczny obraz bez zacinania i "rozrywania".

Reakcja w mgnieniu oka

Kolejną cechą, która poważnie przemawia do graczy, jest czas reakcji. Za dobry wynik w monitorach LCD uznaje się 1 ms. Tymczasem UltraGear sprawia, że czas reakcji jest 33 razy szybszy – schodzi do zaledwie 0,03 ms (GtG). Dla porównania mrugnięcie okiem zajmuje 0,3 s. W skrócie oznacza to tyle, że wszystko, co robisz, w mgnieniu oka znajduje odwzorowanie na ekranie.

Jest to możliwe właśnie dzięki prostej (czyt. pozbawionej zbędnych elementów) konstrukcji, jaką cechuje się wyświetlacz OLED. Pozytywnie wpływa to również na smukłość urządzenia.

Gamingowe monitory OLED oferują zatem płynniejszy obraz i fantastyczną jakość w dynamicznych scenach. Aby nic nie przeszkodziło ci w odbiorze, LG przy pokryciu ekranów swoich urządzeń stosuje antyodblaskową technologią AGLR (Anti-glare & Low Reflection). Dzięki temu żadne światło nie odbija się w matrycy, więc niezależnie od pory dnia (lub nocy) detale są widoczne tak, jak powinny.

Superszybkie odświeżanie i błyskawiczny czas reakcji to cechy, które mają szczególnie duże znaczenie w grach wyścigowych i w strzelankach. Tam liczy się każda milisekunda, i to od niej może zależeć nasze zwycięstwo lub porażka. Monitor, taki jak LG UltraGear, sprawia, że masz pełną kontrolę nad sytuacją, więc tylko od ciebie zależy, czy podołasz takiemu wyzwaniu. Zresztą to samo dotyczy gier akcji, przygodowych i zręcznościowych. Monitor OLED sprawdzi się wszędzie tam, gdzie ważna jest szybkość reakcji.

Niesamowita imersja

Dokładnie takie same parametry – wyświetlacz OLED, odświeżanie 240 Hz, czas reakcji 0,03 ms (GtG) – ma LG UltraGear 45GR95QE. Model ten potrafi jednak zapewnić jeszcze większe emocje, dosłownie otaczając gracza i przenosząc go w zupełnie inny wymiar. To zasługa olbrzymiego, 45-calowego ekranu, który jest zakrzywiony i dostosowuje się do kształtu ludzkiego oka.

Odpowiadając na to, jak zbudowane jest ludzkie oko, urządzenie pozwala cieszyć się obrazem w pełnej krasie. Ponadto, taki kształt ekranu redukuje ilość pracy, jaką musiałyby wykonać oczy, by objąć wzrokiem całe pole i skupić się na krańcowych detalach, gdyby ekran był płaski (wówczas bowiem odległość oka od brzegów ekranu jest zdecydowanie większa niż od jego centralnego punktu). Słowem: nie tylko widzimy więcej, ale też kosztuje nas to mniej energii.

Ekrany OLED to rewolucja w gamingu

Wszystkie powyższe fakty świadczą o tym, że technologia OLED to rewolucja w świecie gamingu. Wysoka szczegółowość obrazu, nieskończony kontrast, całkowita czerń, żywe barwy, maksymalna dynamika i błyskawiczna reakcja – te monitory mają wszystko.

