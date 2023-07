ZTE z nową agencją PR

- 2023 rok stanowi dla naszej marki istotny kamień milowy na drodze do wzrostu naszej pozycji rynkowej, wynikającej z potencjału, na który składają się routery oraz smartfony wszystkich 4 marek: Axon, Blade, Nubia i Redmagic. W związku ze sprzyjającymi uwarunkowaniami rynkowymi, podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu swojej oferty o smartfony – planujemy wprowadzić na początek aż 8 nowych modeli telefonów z serii Blade oraz kilka flagowych modeli marki Redmagic. Wierzymy, że profesjonalnie prowadzona komunikacja jest niezbędna do zbudowania właściwego obrazu marki w oczach klientów i dotarcia do świadomości potencjalnych konsumentów. Wcześniejsza współpraca z 4 Publicity i wysoka ocena kompetencji zespołu były kluczowymi czynnikami mającymi wpływ na naszą decyzję o wyborze agencji – powiedział Jacek Koba, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w ZTE Polska.