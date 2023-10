Znamy zwycięzców V edycji "Startuj z Mazowsza"

Wyniki tegorocznej gali podsumował wicemarszałek Wiesław Raboszuk. – Jesteśmy świadkami potężnej fali kreatywności i innowacji, która wywodzi się z naszego regionu. Startupy biorące udział w tym konkursie nie tylko przyczyniają się do rozwoju naszego województwa, ale również prezentują potencjał zdobycia międzynarodowej rangi. To inspirujące, jak wiele możemy osiągnąć, gdy łączymy talent, pomysły i wsparcie.

– To wydarzenie jest doskonałym przykładem synergii między sektorem publicznym a prywatnym, gdzie nasza rosnąca społeczność startupowa może czerpać korzyści z naszego wsparcia. To miejsce, w którym wspólnie budujemy fundamenty odpowiedzialnego rozwoju środowiska startupowego – podkreślił Ludwik Rakowski, przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

W kategorii kategorii Inno-Tech wygrała spółka Hey Edu, która stworzyła edukacyjną platformę przyszłości – innowacyjny, kompletny model nauki pomagający osiągnąć cele edukacyjne i rozwijać swój potencjał. Połączenie wiedzy eksperckiej (w tworzeniu merytorycznej części edukacyjnej produktu), rozwoju sztucznej inteligencji (obsługa klienta) oraz psychologicznego podejścia (mobilizujące elementy grywalizacji), oferuje platformę, która pokazuje, jak się uczyć, by dostrzegać efekty.

Niekwestionowanym laureatem kategorii Social-Impact została spółka Rebread Cosmetics, która rozwiązuje globalny problem marnowania chleba. W Polsce co roku marnujemy 800 tys. ton niesprzedanego pieczywa. W EU to aż 35 mln ton! Rebread Cosmetics tworzy rozwiązania pozwalające na to, aby czerstwy chleb zmieniał się z odpadu w surowiec, który można ponownie wykorzystać, oszczędzając przy tym zasoby, energię i środowisko naturalne. Opracowuje również receptury kosmetyków powstałych w oparciu o ten surowiec. Obecnie firma kończy prace nad peelingiem, w którym czerstwe pieczywo jest ścierniwem, oraz opracowuje linię codziennych kosmetyków opartych o bioferment z chleba.

W kategorii Start zwyciężyła spółka StoneOutlet, która rozwiązuje problem odpadów pokamieniarskich, co wpisuje się w koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym, poprzez ponowne wykorzystywanie zasobów naturalnych, pozwala na znaczące ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko wytwarzanych produktów. Startup opracował i wdrożył na rynek aplikację mobilną wraz z platformą internetową (marketplace), służącą do katalogowania oraz sprzedaży wartościowych pozostałości poprodukcyjnych z kamienia naturalnego. Ten autorski system inwentaryzacji umożliwia ponowną sprzedaż materiałów, takich jak granity i marmury, które były poza obrotem handlowym, a jednocześnie ograniczały powierzchnię magazynową. Rozwiązanie zaproponowane przez laureata konkursu wprowadza innowacje w tradycyjnym, rzemieślniczym sektorze gospodarki.

Kapituła konkursu przyznała także 2 wyróżnienia. Pierwsze trafiło do Anny Stefańskiej, tworzącej startup jewelery anew – markę z produktami jubilerskimi z drugiego obiegu, która wyróżnia się zrównoważonym podejściem do mody. Przemysł złotniczy odznacza się największą emisją gazów cieplarnianych spośród wszystkich gałęzi górnictwa. Zmiana nawyków zakupowych w kierunku produktów z drugiej ręki może wpłynąć na tę branżę, jednak kupowanie szlachetnej biżuterii w takich miejscach jak portale aukcyjne niesie ze sobą duże ryzyko bycia oszukanym. W jewelery anew każdy produkt zostaje odnowiony i sprawdzony przez eksperta, na podstawie czego otrzymuje odpowiedni certyfikat zawierający potwierdzenie próby kruszcu czy rodzaju kamienia.

Drugi wyróżniony startup rozwiązuje główne problemy rynku HR. BezCV to portal stworzony przez Agencję Social Media Yo ME. Narzędzie, za pomocą oprogramowania chatGPT, określa umiejętności i preferencje zawodowe pracowników. Kompetencje kandydata są weryfikowane na podstawie formularza opracowanego przez psychologów biznesu i headhunterów. W taki sposób powstaje baza wyselekcjonowanych kandydatów do pracy na każde stanowisko. Pracodawcy, wykupując dostęp do bazy, optymalizują i automatyzują proces rekrutacyjny i zmniejszają fluktuację pracowników. Kandydaci zaś poznają swoje mocne i słabe strony, wiedzą, jak przedstawić je pracodawcom, i otrzymują oferty pracy dopasowane do swoich potrzeb. Rozwiązanie pozwala skrócić czas rekrutacji nawet o 400 proc.