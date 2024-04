Znamy zwycięzców 4. edycji konkursu Huawei Startup Challenge!

To już czwarta edycja konkursu Huawei Startup Challenge. Założeniem programu współorganizowanego ponownie przez Startup Academy było wyłonienie najbardziej nowatorskich rozwiązań w obszarze efektywnej energetyki. Swoje pomysły zaprezentowali polscy przedsiębiorcy i przedsiębiorczynie. Była to nie tylko rywalizacja o nagrody, ale również sposób na zdobycie wartościowych kontaktów i globalnej ekspozycji dla młodych innowatorek i innowatorów. Uczestnicy wydarzenia co roku mają szansę skorzystać z eksperckiej opieki oraz z dostępu do wiedzy i doświadczenia renomowanych instytucji i firm partnerskich.