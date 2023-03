Znamy finalistów konkursu Huawei Startup Challenge III

Sztuczna inteligencja, specjalistyczne algorytmy oraz urządzenia łączone z zaawansowanymi aplikacjami zostały wykorzystane do walki z nowotworami, niepłodnością, zaburzeniami oddychania czy urazami okołoporodowymi. Dziesięć startupów, wyłonionych przez jury do finału trzeciej edycji Huawei Startup Challenge, zaprezentowało innowacyjne rozwiązania, które wychodzą naprzeciw palącym potrzebom związanym z ludzkim zdrowiem oraz kondycją fizyczną i psychiczną.

Grono ekspertek i ekspertów ze świata nauki i biznesu, spośród 20 półfinalistów wyłoniło dziesięć startupów, które w najbardziej ciekawy i innowacyjny, ale jednocześnie użyteczny sposób, wykorzystują technologie na rzecz ochrony zdrowia. Są to: Acellmed Sp. z o.o. (ACM), CancerCenter.AI, Clebre, Hemolens Diagnostics, MIM Solutions, OASIS Diagnostics S.A., PioLigOn, RSQ Technologies i Uhura Bionics oraz MAMENO, które poza wskazaniem przez kapitułę wygrało w głosowaniu internautów, oglądających specjalnie przygotowane przez startupy filmy promujące ich rozwiązania.

- Wszystkie startupy, które dostały się do finałowej dziesiątki, pokazały, że innowacyjne rozwiązania technologiczne mogą mieć ogromny, pozytywny wpływ na zdrowie oraz jakość życia ludzi w wielu aspektach. Zaawansowane technologie i najwyższej klasy innowatorzy mogą realnie zmienić oblicze sektora opieki zdrowotnej, ale też wskazać ogromne znaczenie profilaktyki i edukacji o zdrowiu. Cieszymy się, że możemy aktywnie pomagać w rozwoju inicjatyw odpowiadających na problemy związane z poważnymi chorobami cywilizacyjnymi, usprawniających pracę lekarzy czy poprawiających samopoczucie osób doświadczających trudnych sytuacji zdrowotnych. Zależy nam na tym żeby wspierać innowacyjne projekty młodych polskich firm – komentuje Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji Huawei Polska.

Ponad 3 tysiące osób z 11 193 głosujących jako najciekawsze z prezentowanych rozwiązań wskazało aplikację startupu MAMENO, czyli cyfrową towarzyszkę kobiet rozpoczynających transformację menopauzalną lub będących w jej trakcie. Plan rozwoju projektu przewiduje wykorzystanie sztucznej inteligencji do tworzenia personalizowanych programów wsparcia, dostosowanych do indywidualnych potrzeb użytkowniczek.

Sztuczną inteligencję w swoich rozwiązaniach wykorzystują również inne startupy, które dostały się do finałowej dziesiątki konkursu. Firma OASIS Diagnostics S.A. zaprojektowała wyrób medyczny ONIRY, przeznaczony do diagnostyki urazów okołoporodowych. Urządzenie to jest wspomagane metodami uczenia maszynowego, dzięki którym możliwe jest nie tylko przebadanie pacjenta, ale również interpretacja wyniku oraz gromadzenie danych w celach terapeutycznych i naukowych. Technologie AI mogą być wykorzystane także w przypadku leczenia niepłodności, co potwierdza aplikacja FOLLISCAN, stworzona przez MIM Solutions. Dzięki wsparciu przedstawicieli zawodów medycznych udało się stworzyć inteligentne algorytmy diagnostyczne, które mają wesprzeć lekarzy w badaniu ultrasonograficznym rezerwy jajnikowej kobiety. Wyspecjalizowane rozwiązania algorytmiczne zasilają również rozwiązanie stworzone przez Cancer Center. Diagnozy oparte na sztucznej inteligencji są błyskawiczne i dokładniejsze niż ludzkie oko, dlatego mogą być wykorzystywane przy prawidłowym rozpoznawaniu problemów pacjentów onkologicznych.

Wśród finalistów znajduje się również firma RSQ Technologies, która wykorzystała rozszerzoną rzeczywistość do stworzenia hologramu wspomagającego pracę chirurgów. RSQ HOLO umożliwia zupełnie nowy sposób wchodzenia w interakcję z danymi w sali operacyjnej. Poprzez wykonywane w powietrzu gesty dłoni, chirurdzy podczas przeprowadzania operacji mogą przeglądać wszystkie dane medyczne pacjenta, a przede wszystkim widzieć trójwymiarowe obrazy jego anatomii utworzone na podstawie tomografii komputerowej.

Uczestnicy biorący udział w finałowym wyzwaniu, zaprojektowali również rozwiązania informatyczne. PioLigOn opracował VPDesigner42™ - pierwszy na świecie algorytm komputerowy do szybkiego projektowania nienaturalnych peptydów. Reprezentuje całkowicie nowe podejście obliczeniowe do projektowania leków, zdolne do przeszukiwania bilionów nienaturalnych peptydów i dostarczania pierwszych trafień w bardzo krótkim czasie. Hemolens Diagnostics tworzy natomiast innowacyjne w skali Europy i świata oprogramowanie służące do nieinwazyjnej diagnostyki choroby wieńcowej. Pozwala ono na obliczenie wartości wskaźnika FFR-CT indywidualnie dla każdego pacjenta, co pozwoliłoby na zidentyfikowanie istotnych zwężeń, ocenę prawidłowości przepływu krwi, a co za tym idzie – ocenę prawidłowości ukrwienia mięśnia sercowego.

Wśród rozwiązań medycznych zaprojektowanych przez finalistów znalazł się również opatrunek biodegradowalny stworzony przez Acellmed do rekonstrukcji rogówki z wykorzystaniem komórek rąbka przygotowywanego w ramach przeszczepu autologicznego. Obecnie projekt jest na etapie badań przedklinicznych, które zakończą się w połowie 2023 roku. Uhura Bionics oferuje natomiast protezę sztucznej, elektronicznej krtani dla osób pozbawionych strun głosowych. Zaprojektowana opaska na szyję, połączona ze wzmacniaczem, odpowiada na potrzebę głośnej komunikacji z wykorzystaniem urządzeń eleganckich, naturalnych, brzmiących "ludzko" i akceptowanych w sytuacjach społecznych. Finaliści zwrócili również uwagę na leczenie zaburzeń oddychania, do których diagnostyki służy system Clebre. Czujnik przyklejony do szyi zbiera dane o tym, jak oddychamy oraz jak zachowujemy się w trakcie snu. Takie obserwacje rozciągnięte na wiele nocy pozwalają zbudować pełny, obiektywny obraz kondycji oraz monitorować jej zmiany.

- Z ekscytacją przyglądaliśmy się nie tylko obradom jury, ale również wyborom internautów, którzy w mediach społecznościowych i na stronie internetowej konkursu obserwowali półfinalistów biorących udział w przygotowanym dla nich wyzwaniu. Ponad 11 tysięcy oddanych głosów pokazało, jak ogromne zainteresowanie budzą technologie tworzone z myślą o realnych potrzebach ludzi. Bardzo wyraźnie widać powszechne marzenie o lepszym i zdrowszym świecie, które możemy zrealizować wspierając kreatywnych przedsiębiorców i rozwój ich pomysłów – mówi Karolina Piotrowska, członkini zarządu Startup Academy.

Huawei Startup Challenge 3 skierowany jest do początkujących przedsiębiorców, którzy dzięki udziałowi w konkursie mają szansę dotrzeć ze swoim pomysłem do przedstawicieli międzynarodowych i polskich firm oraz zaistnieć z innowacyjną działalnością na rzecz ludzkiego zdrowia na jednej z największych startupowych scen w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzięki inicjatywie Huawei, startupy mają szansę pokazać siłę technologiczną Polski na skalę europejską i globalną. Uczestnicy poza dostępem do wiedzy w ramach sesji mentorskich i cennych nagród mogą poznać uznanych przedstawicieli świata biznesu, nauki i CSR w ramach spotkań edukacyjno-integracyjnych. Jedno z takich bezpośrednich spotkań przedstawicieli startupów z członkami kapituły Huawei Startup odbyło się 2 marca w Warszawie.

Konkurs otrzymał patronat honorowy Marszałka Województwa Mazowieckiego, Agencji Badań Medycznych, Pracodawców Rzeczpospolitej Polski i Federacji Przedsiębiorców Polskich, a także pod patronaty medialne takich redakcji, jak Forsal.pl, Dziennik Gazeta Prawna, Wirtualna Polska, InnPoland, Mam Startup, Nowy Marketing, Marketing i Biznes, eGospodarka.pl, ISBNews, ISBTech, Biotechnologia.pl, Medical Press, Polityka Zdrowotna, Med Express oraz Rynek Zdrowia.