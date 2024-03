Znamy finalistów czwartej edycji Huawei Startup Challenge

Kapituła konkursu, składająca się z grupy niezależnych ekspertek i ekspertów, wyłoniła dziesięć startupów, które stworzyły najciekawsze projekty i najlepiej wpisują się w koncepcję tegorocznej edycji. Wybrane do finału firmy prezentują szeroki wachlarz rozwiązań w obszarze szeroko pojętej efektywnej energetyki.

Wśród finalistów znajdują się startupy zajmujące się palącą potrzebą magazynowania zielonej energii, takie jak ALVA Technologies i EcoReg, czy wykorzystujące energię słoneczną, jak Solhotair. W dziesiątce finalistów znalazło się również Appartme, oferujące efektywne rozwiązania energetyczne dla branży mieszkaniowej i transportowej, czy Atmesys, posługujący się automatyzacją procesów w celu sprawniejszej analizy. Innowacje wykorzystujące alternatywne źródła energii, takie jak wodór, zaprezentowały Nanosci oraz Instytut Optymalizacji Technologii. Energię wiatrową wykorzystuje natomiast WindTAK. Wśród innych pomysłów uczestników znalazły się chłodzące panele radiacyjne zaproponowane przez Kuuler czy reaktory do pirolizy odpadów węglowodorowych, produkowane przez W2H2 .

- Finaliści tegorocznej edycji idealnie wpisują się w ideę zielonej transformacji. Wszystkie projekty prezentują ogromny potencjał, przez co Kapituła miała niemały problem w wyborze tylko dziesięciu najlepszych. Wybrane startupy przedstawiają bardzo ciekawe pomysły, a różnorodność rozwiązań udowadnia, że praktycznie każda branża może wprowadzić innowacje sprzyjające naszej planecie. Jestem bardzo dumny, że Huawei wspiera od lat innowatorów. Zwycięzcy tej edycji, poza nagrodą finansową, mają szansę skorzystać z eksperckiej opieki oraz z dostępu do unikalnej wiedzy i doświadczenia renomowanych instytucji i firm partnerskich. Chciałbym podziękować właśnie naszym partnerom, którzy wnoszą do konkursu ogromną wartość, a ich grono rośnie z każdą edycją - podkreśla Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji w Huawei Polska.