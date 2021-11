Zmiany w telewizji naziemnej. Co musisz wiedzieć o DVB-T2?

Telewizja naziemna, to aktualnie najbardziej popularne i najlepiej dostępne medium w naszym kraju, a także w całej Unii Europejskiej. Co pewien czas dochodzi w tej technologii do przełomu, który całkowicie odmienia jej oblicze. Czas na kolejny krok do przodu, a mowa tutaj o standardzie DVB-T2 HEVC, który pojawi się w połowie przyszłego roku. Wiele osób nie jest pewnych, w jaki sposób technologia ta działa i co jest potrzebne do jej odbioru. Postaramy się to wyjaśnić, w naszym poradniku.