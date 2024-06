Sezonowa wymiana opon jest ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa zarówno swojego, jak i innych uczestników ruchu drogowego. Jazda na ogumieniu niedostosowanym do panujących warunków, może doprowadzić do wypadku. Kiedy zmienić opony z zimowych na letnie? Dlaczego warto to zrobić? Jak zmienić opony samodzielnie? Podpowiadamy.

W Polsce nie ma prawnego obowiązku jazdy na konkretnych oponach i kierowcy sami decydują, kiedy je wymienić. Niektórzy mogą nawet nie zrobić tego wcale i jeździć na tzw. zimówkach przez cały rok! Tymczasem opony zimowe i letnie różnią się przyczepnością, co ma ogromny wpływ na samą jazdę i bezpieczeństwo. W tym artykule odpowiadamy na pytania, co daje wymiana opony, kiedy najlepiej to zrobić i jak to zrobić samemu, wykorzystując klucz udarowy.

Po co wymienia się opony?

Na początek odpowiedzmy sobie na pytanie, dlaczego opony są ważne? Otóż dobre ogumienie gwarantuje bezpieczną i komfortową podróż. Wymiana opon na właściwe, dostosowane do sezonu sprawia, że zwiększa się przyczepność do drogi, a zatem zmniejsza się ryzyko poślizgu. Skraca się też droga hamowania. Odpowiednie opony ułatwiają też manewry (skręcanie itd.) w różnych warunkach pogodowych. Niewłaściwe ogumienie może spowodować utratę kontroli nad pojazdem, co może doprowadzić do poważnego wypadku.

Należy mieć świadomość, że opony zimowe i letnie różnią się przyczepnością. Te pierwsze mają specjalny bieżnik, zapewniający lepszą trakcję na śniegu i lodzie. Natomiast opony letnie zapewniają lepsze osiągi na suchej i mokrej nawierzchni w wyższych temperaturach.

Argumentem za wymianą opon jest również mniejsze zużycie paliwa. Dzieje się tak, ponieważ stare opony zwiększają opór powietrza, a nowe, o odpowiednim bieżniku, są bardziej aerodynamiczne i mogą tym samym poprawiać osiągi. Dlatego warto zapamiętać, że dobre ogumienie nie wystarczy – należy zadbać o to, aby było założone prawidłowo, zmieniać je sezonowo i regularnie sprawdzać stan, a zużyte od razu wymienić na nowe.

Kiedy najlepiej zmienić opony z zimowych na letnie?

Jazda na oponach zimowych w wysokich temperaturach pogarsza ich właściwości jezdne, zwiększa zużycie paliwa, może też prowadzić do ich przedwczesnego zużycia. Dlatego też należy wiedzieć, kiedy przyszedł czas na wymianę zimowych na letnie. Pomocne jest tu obserwowanie prognoz pogody.

Przyjęło się, że najlepiej zrobić to wtedy, gdy średnia dobowa temperatura przekracza 7°C i utrzymuje się na tym poziomie przez dłuższy czas. Zwykle jako najlepszy miesiąc wskazuje się marzec. Podobna zasada dotyczy wymiany opon letnich na zimowe, z tym że czekamy na to, aż temperatura na zewnątrz spadnie poniżej 7°C. Warto też zaobserwować, czy pojawił się już śnieg lub gołoledź.

Ile kosztuje i ile trwa wymiana opon?

Koszt wymiany opon może się różnić w zależności od ich rozmiaru, rodzaju felg i lokalizacji serwisu. Jednakże zwykle jest to od 100 zł do 300 zł za komplet wraz z wyważeniem. Warto dodać, że najpopularniejszymi modelami w Polsce są średniej wielkości koła w rozmiarach 15' i 17' cali, za które trzeba zapłacić średnio 140 zł w większych miastach.

Sam proces wymiany opon z letnich na zimowe (lub odwrotnie) u wulkanizatora jest dość szybki i często zamyka się w 40 minutach. Może jednak wystąpić inny problem, a mianowicie brak wolnych terminów, przez co nieraz na wizytę czeka się nawet tygodniami. Rozwiązaniem jest samodzielna zmiana opon w domowym warsztacie. Do tego potrzebować będziesz odpowiednich narzędzi, takich jak klucz udarowy. Z dalszej części artykułu dowiesz się, jak to zrobić.

Jak zmienić opony w samochodzie?

A zatem: czy można samemu wymienić opony? Tak. Jednak są pewne kwestie, o których należy pamiętać. Pierwszą jest posiadanie odpowiednich narzędzi i wiedzy. W innym przypadku możesz uszkodzić oponę i felgę.

Zacznijmy od tego, że zamiast klasycznych kluczy dynamometrycznych warto mieć pod ręką klucz udarowy. Dzięki niemu znacząco ułatwisz sobie pracę, zwłaszcza jak będziesz nie tylko wymieniać opony, ale też regularnie je sprawdzać i dokręcać. Klucze udarowe umożliwiają uzyskanie optymalnego momentu obrotowego bez względu na typ i model pojazdu – możesz ich użyć także do motocykla, busa i pojazdu dostawczego. Jak to zrobić? Poniżej instrukcja.

Samodzielna wymiana opon w samochodzie

1. Zabezpiecz auto, tj. wrzuć pierwszy bieg, zaciągnij hamulec ręczny, zastosuj kliny pod tylnymi oponami.

2. Unieś pojazd przy pomocy podnośnika. Opony powinny znajdować się co najmniej kilka centymetrów nad podłożem.

3. Odkręć felgę, wykorzystując klucz udarowy, i zdejmij ją z piasty.

4. Zdemontuj oponę z felgi. Najlepiej wykorzystaj do tego podnośnik, tj. wsuń go pod samochód i umieść ogumienie pod nim tak, aby stopa dźwigu była na gumie jak najbliżej krawędzi felgi, i delikatnie podnoś pojazd. Pod wpływem masy opona sama powinna zejść z obręczy.

5. Wyciągnij koło i ręcznie zdejmij oponę z felgi, np. wykorzystując specjalną łyżkę.

6. Sprawdź stan felgi, zwracając uwagę na skrzywienia, zniekształcenia i uszkodzenia.

7. Nałóż nową oponę za pomocą łyżek i zadbaj o jej prawidłowego ciśnienie, wykorzystując czujnik ciśnienia.

8. Dokręć koło do piasty.

Sama zmiana opon to za mało – po zdemontowaniu i montażu nowej należy ją wyważyć. Najlepszą metodą jest stosowanie ciężarków naklejanych (felgi aluminiowe) lub nabijanych (felgi stalowe) na oponę. Zwróć uwagę, aby były odpowiednio sztywne i sprężyste, powinny też dobrze przylegać do obręczy. Ważny jest też kształt – im bardziej będzie dopasowany do kształtu obręczy, tym mniejsze ryzyko odpadnięcia ciężarka.

Pamiętaj: wymiana opon w samochodzie jest niezwykle ważna dla zapewnienia bezpieczeństwa na drodze. Zadbaj o regularne sprawdzanie stanu opon i ich wymianę zgodnie z zaleceniami producenta, a także sezonową wymianę z letnich na zimowe i odwrotnie. Dzięki temu poprawisz swoje doznania z jazdy, ale też zadbasz o bezpieczeństwo swoje i swoich pasażerów.

Materiał sponsorowany przez RYOBI