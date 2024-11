Zestawy Starlink już w Polsce. Gdzie można je kupić? Ile kosztują?

Możliwość nieograniczonego dostępu do sieci to marzenie wielu użytkowników i teraz można je łatwo spełnić. W jednej z sieci elektromarketów pojawiły się zestawy Starlink, które umożliwiają łączność satelitarną. Jak działa Starlink? Jakie opcje są dostępne? Ile to kosztuje?

Płatna współpraca z Media Expert

Starlink to system satelitarnej łączności z internetem, który został stworzony przez należącą do Elona Muska firmę SpaceX. Swoim zasięgiem obejmuje 105 krajów na całym świecie. Dostęp do sieci jest zapewniany przez ponad 5,2 tys. satelitów, które przemieszczają się po niskiej orbicie okołoziemskiej.

Jak korzystać ze Starlink?

Korzystanie ze Starlink jest dość proste. Wystarczy kupić zestaw zgodny z preferencjami, wybrać odpowiednią opcję abonamentu i gotowe. Miejsce instalacji określa się przy pomocy aplikacji Starlink.

W przypadku oferty dla klientów indywidualnych dostępne pakiety to W Domu, W Drodze i Na Łodzi. Za najtańszy trzeba zapłacić 175 zł miesięcznie, a najdroższy to wydatek rzędu 5370 zł miesięcznie. W ofercie dla firm są pakiety Stacjonarny, Mobilność na lądzie oraz Morski w cenach od 350 do nawet 21,87 tys. zł miesięcznie.

Niewątpliwym plusem jest to, że pakiet można w każdej chwili zmodyfikować, zmienić na inny, zawiesić lub po prostu z niego zrezygnować, ponieważ Starlink nie wiąże użytkowników długoterminowymi umowami.

Zestawy Starlink do kupienia w sklepach

Sieć elektromarketów Media Expert wprowadziła do swojej oferty zestawy Starlink, które różnią się możliwościami, wyposażeniem i oczywiście ceną. Zaczniemy od Starlink Mini. Dzięki kompaktowym rozmiarom można się z nim łatwo przemieszczać. W zestawie są zintegrowany router Wi-Fi, podpórka, adapter do rur, kabel zasilający i zasilacz. Waży zaledwie 1,1 kg, więc można go przymocować do plecaka i zabrać np. na pieszą wędrówkę w trudny teren.

Bazowa opcja to Starlink Standard Kit, który ma antenę, router, zasilacz z kablem, podstawkę oraz przewód Starlink. Antena waży 2,9 kg i spełnia wymagania klasy szczelności IP67. Może pracować w temperaturach od -30 do 50 st. C.

Najdroższy w ofercie jest Starlink Flat High Performance Kit. Można go zastosować np. na łodzi. Ma większe pole widzenia anteny i ulepszone funkcje GPS, więc łączy się z większą liczbą satelitów. Minusem jest fakt, że router Wi-FI trzeba kupić osobno.

Zestawy Starlink możecie zamówić w sklepie internetowym Media Expert. Plany dostępowe można łatwo modyfikować poprzez aplikację Starlink, która jest dostępna na urządzenia z systemami Android i iOS.

