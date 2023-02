Święta to wyjątkowy czas, który wypełniony jest ciepłem i rodzinną atmosferą. Jest to też okazja do obdarowania bliskiej osoby. Mężczyźni przywiązują z reguły dużą wagę do aspektu praktycznego, dlatego też najlepszym prezentem dla męża, taty, teścia, brata itd. mogą okazać się zestawy elektronarzędzi. Tutaj z pomocą przychodzą producenci, którzy oferują gotowe komplety narzędzi. Jeśli jednak chcesz samodzielnie dobrać narzędzia i mieć pewność, że akurat dany zestaw będzie trafiony, zwróć uwagę na kilka kwestii. Co powinno się znaleźć w zestawie narzędzi?

Zacznijmy od listy najpotrzebniejszych narzędzi, które powinny znaleźć się w każdym domu. Gdy kupujesz zestaw narzędzi dla samego siebie, zwykle doskonale wiesz, czego brakuje. Problemem może być prezent dla mężczyzny, który ma już swoje ulubione marki i urządzenia. Tutaj nic nie stoi na przeszkodzie, aby delikatnie podpytać i upewnić się, czy nie myśli o wymianie już zużytego sprzętu lub też odczuwa brak konkretnego. Sprawa jest ułatwiona, kiedy kupujemy zestawy elektronarzędzi dla osoby, która dopiero zaczyna kompletować sprzęt. Bez względu na sytuację warto wiedzieć, jakich elektronarzędzi nie może zabraknąć na liście.

Lista najpotrzebniejszych elektronarzędzi dla majsterkowicza: wiertarka , zwłaszcza wiertarka udarowa, która jest wielofunkcyjnym sprzętem do wiercenia w różnych, nawet bardzo twardych materiałach,

, zwłaszcza wiertarka udarowa, która jest wielofunkcyjnym sprzętem do wiercenia w różnych, nawet bardzo twardych materiałach, wkrętarka – służy do wkręcania i wykręcania śrub, wkrętów; przydatna zwłaszcza przy skręcaniu mebli,

– służy do wkręcania i wykręcania śrub, wkrętów; przydatna zwłaszcza przy skręcaniu mebli, szlifierka – umożliwia wygładzanie, szlifowanie i polerowanie powierzchni,

– umożliwia wygładzanie, szlifowanie i polerowanie powierzchni, szlifierka kątowa – służy do cięcia i obróbki niemal każdego materiału oraz do szlifowania, czyli wyrównywania i oczyszczania powierzchni,

– służy do cięcia i obróbki niemal każdego materiału oraz do szlifowania, czyli wyrównywania i oczyszczania powierzchni, wyrzynarka do cięcia metalu, drewna i tworzyw, zarówno w prostych liniach, jak i nieregularnych, jak zygzaki lub łuki,

do cięcia metalu, drewna i tworzyw, zarówno w prostych liniach, jak i nieregularnych, jak zygzaki lub łuki, pilarka tarczowa ręczna – daje możliwość cięcia drewna w linii prostej oraz pod kątem 45°. Są jeszcze inne elektronarzędzia, które nie pojawiły się na liście, jak np. młotowiertarka. Skupiliśmy się na najważniejszych, które powinny znaleźć się w domu i warsztacie każdego majsterkowicza. Warto przy okazji zwrócić uwagę na wkrętarkowiertarkę, czyli urządzenie 2 w 1, którym można wiercić otwory i mocować wkręty. Jeśli więc wahasz się pomiędzy wiertarką a wkrętarką, to do podstawowych zastosowań wystarczy prosta wkrętarkowiertarka.

Elektronarzędzia mogą być zasilane prądem z sieci elektrycznej – wtedy mają kabel, który podpina się do gniazdka. Jeszcze niedawno uważano, że taki rodzaj narzędzi elektrycznych jest najpewniejszy, najsolidniejszy i najwydajniejszy. Nowoczesne elektronarzędzia na akumulator obalają to myślenie, ponieważ zastosowane w nich ogniwa wykazują bardzo dobre parametry, a wydajność i precyzja pracy jest porównywalna z tymi w modelach sieciowych. Ich zaletą jest krótki czas ładowania i wygoda użytkowania bez konieczności upewniania się, czy przewód zasilający jest wystarczająco długi. Dochodzimy do kolejnej kwestii, a więc: jakie narzędzia wybrać? Dobrze jest postawić na zestaw akumulatorowy.

Zestaw narzędzi na akumulator – dlaczego warto?

Elektronarzędzia sprawiają, że mozolne, czasochłonne i często obciążające prace ręczne stają się szybkie i przyjemne. Dzięki nim można ciąć, szlifować, wkręcać, wykręcać, wiercić itd. bez wysiłku i bez dużego nakładu czasu. Co więcej, przy ich pomocy pracuje się precyzyjniej i efektywniej. To, jakich narzędzi się użyje, zależy głównie od potrzeb, ale jest jedna kategoria, na którą warto zwrócić szczególną uwagę – narzędzia akumulatorowe.

Zalety elektronarzędzi na akumulator: mniejszy ciężar niż w przypadku modeli sieciowych,

długi czas pracy na jednym ładowaniu,

mobilność i daleki zasięg,

bardzo cicha praca,

wygoda użytkowania,

możliwość zasilania wielu narzędzi jednym akumulatorem. Największą zaletą elektronarzędzi pozbawionych kabla jest większy zasięg oraz większe bezpieczeństwo pracy. Odchodzi konieczność podłączania się do gniazdka i przepinania kabla. Nie ma też przewodu, który by się plątał podczas prac, o który można zahaczyć czy się potknąć. Jest za to wydajny akumulator, którego można używać nawet do innych elektronarzędzi z gwarancją, że zawsze zadziała. Doskonałym przykładem jest tu system jednego akumulatora do narzędzi RYOBI – zestaw narzędzi akumulatorowych z oferty producenta można zasilić jedną baterią. Możesz też dokupić drugi akumulator, który sprawdzi się jako zapasowe źródło energii.

Atutami zestawu narzędzi zasilanych jednym akumulatorem są nie tylko wygoda i bezpieczeństwo (odchodzi konieczność przechowywania różnych akumulatorów i ryzyko, że się podepnie złą baterię), ale też oszczędność. Jeśli obdarowany narzędziami na prezent majsterkowicz zechce w przyszłości rozbudować swój zestaw, może (a nawet powinien) skorzystać z oferty tego samego producenta. Zyska wtedy pewność, że urządzenia będą działać na tym samym akumulatorze co inne narzędzia. Taki system jest więc najbardziej opłacalnym wyborem na prezent teraz i na przyszłość.

Źródło zdjęć: © materiały partnera Zaletą narzędzi akumulatorowych jest m.in. bezpieczeństwo pracy oraz brak ograniczenia kablem.

Jakość czy cena – co ważniejsze?

W przypadku początkujących majsterkowiczów dobra wiadomość jest taka, że pierwszy zestaw narzędzi wcale nie musi być rozbudowany. Lepiej postawić na minimalizm, który powinien iść w parze z wysoką jakością sprzętu. Nie zawsze wiąże się to z ceną, ponieważ wielu producentów oferuje zestawy narzędzi elektrycznych w atrakcyjnych cenach. Co więcej, są one stworzone typowo pod określone potrzeby i znajdują się w nich podstawowe narzędzia, po które sięga się często, nawet przy drobnych pracach. Oznacza to, że nie musisz wybierać na prezent narzędzi w rozbudowanych zestawach z akcesoriami, których większość majsterkowiczów używa sporadycznie, albo takich, które są zwyczajnie niepotrzebne.

Zdajemy sobie sprawę, że duże zestawy i komplety narzędzi w okazałych walizkach z dodatkowymi akcesoriami prezentują się lepiej. Mogą być też marzeniem niejednego majsterkowicza, jednakże w prezencie nie chodzi o ilość, ale jakość. Lepiej jest wybrać mniejszy zestaw na prezent, na przykład komplet trzech elektronarzędzi, ale dobrej jakości. Jeżeli brakować w nim będzie jakichś pojedynczych elementów, to lepiej dokupić je oddzielnie.

Elektronarzędzia na prezent – czy to dobry pomysł?

Możesz mieć obawy, czy elektronarzędzia to dobry pomysł na prezent. Niezależnie od tego, czy mowa tu o typowym pomyśle na prezent dla faceta, czy dla majsterkowicza lub typowej złotej rączki, jest to zawsze dobry wybór. Dodajmy, że może to być również trafiony upominek dla pań, ponieważ niektórzy producenci dostosowują swoje narzędzia i zapewniają rozwiązania ułatwiające prace kobietom, np. pod kątem ergonomii czy lekkości, a nawet designu.

Za zakupem zestawu elektronarzędzi na prezent przemawia przede wszystkim praktyczność. Narzędzia elektryczne potrzebne są w każdym domu, nawet kiedy są używane tylko okazjonalnie. Dzięki nim nawet drobna praca naprawcza stanie się przyjemna, a efekty będą zadowalające. Nie wspominając, że wręczenie komuś narzędzi może być zachętą do dokonania drobnych napraw w domu, do których dotychczas tych narzędzi brakowało lub nie miało się motywacji.

Pamiętaj przy tym, że prezent dla mężczyzny w postaci narzędzi wcale nie musi być drogi. Nie ma potrzeby kupowania najbardziej zaawansowanych elektronarzędzi, które w warunkach domowych mogą okazać się po prostu nieprzydatne. Dla początkującego majsterkowicza podstawowy zestaw narzędzi może być wystarczający; do tego może stać się inspiracją do rozwijania zainteresowań i umiejętności w kierunku rzemiosła. Bardziej zaawansowany majsterkowicz może się ucieszyć z nowego elektronarzędzia, zwłaszcza takiego, którego nie miał dotąd w warsztacie lub które jest ulepszoną wersją starego i zużytego sprzętu. Zanim więc wyruszysz do sklepu, zastanów się, czego tak naprawdę może potrzebować osoba, której chcesz wręczyć zestaw narzędzi jako prezent.