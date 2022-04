Zdrowe i ekonomiczne mieszkanie. 4 niezbędne urządzenia AGD

W XXI w. jak nigdy zaczynamy rozumieć, że warto dbać o swoje zdrowie oraz o środowisko. Dlatego właśnie coraz częściej sięgamy po produkty, które nam to umożliwią. Wbrew pozorom nie chodzi tu tylko o ograniczenie zużycia plastiku czy kupno warzyw z naturalnych upraw. Istotne jest również to, jakie urządzenia wybieramy np. do domowej kuchni czy łazienki.

Zdrowie zaczyna się na talerzu

To hasło jest często powtarzane przez dietetyków i nie dzieje się tak bez przyczyny. To właśnie odpowiednia dieta jest wymieniana jako główny składnik sukcesu, a aktywność fizyczna to jej uzupełnienie. Dlatego warto wybrać odpowiednie urządzenia, które pomogą przygotować zdrowe i smaczne posiłki. Obok gotowania na parze w utrzymaniu zdrowego jadłospisu pomaga też grillowane jedzenie. Naczynia, które służą do jego przygotowania, często mają spore rozmiary.

Tu świetnie sprawdzi się płyta Electrolux Slim-fit CIV634, która posiada funkcję Bridge. Pod tą nazwą kryje się możliwość połączenia dwóch stref, które wtedy działają jak jedna. Dzięki budowie typu slim-fit można ją umieścić w blacie o grubości zaledwie 12 mm nad szafkami lub 28 mm nad piekarnikiem. To z kolei pozwoli na zużycie mniejszej ilości materiałów potrzebnych do wykonania zabudowy. Po wyłączeniu pola grzewczego przez jakiś czas pozostaje ono ciepłe, dzięki czemu nie trzeba podgrzewać potrawy, jeśli masz zamiar skusić się na dokładkę.

Doskonałym partnerem dla płyty będzie piekarnik Electrolux SteamBake EOD6C77WX, który może pochwalić się klasą energetyczną A+, więc korzystnie wpłynie nie tylko na zdrowie organizmu, ale także na obniżenie rachunków za prąd. Wspominaliśmy o przygotowywaniu potraw na parze i tutaj właśnie jest taka możliwość. Ten rodzaj pieczenia pozwoli wydobyć głęboki smak potraw, zapobiegnie wysuszeniu ich, a także zachowa więcej witamin i minerałów przy jednoczesnym zminimalizowaniu użycia oleju i tłuszczu. Para jest tu używana również przy pieczeniu oraz do odświeżania jedzenia, co będzie zdrowsze niż korzystanie z mikrofalówki. Dzięki termosondzie piekarnik sam się wyłączy po osiągnięciu odpowiedniej temperatury dania.

Ekologiczne zmywanie

Po jedzeniu należy oczywiście posprzątać. Zmywarki do naczyń są coraz popularniejsze w polskich domach za sprawą tego, że producenci oferują również urządzenia o niewielkich wymiarach, które można zmieścić w małej kuchni. Korzystanie z takiego sprzętu kojarzy się zazwyczaj z dużym zużyciem wody, ale tu można zostać pozytywnie zaskoczonym. Bosch Serie 4 SGV4HVX33E potrafi umyć 13 kompletów naczyń, używając zaledwie 9,5 l wody. Jeżeli nie zapełnicie jej w całości, to z pomocą przychodzi funkcja HalfLoad, która ma skrócony czas pracy i co za tym idzie mniejsze zużycie prądu, wody oraz detergentów.

Oszczędne pranie

Pralka to urządzenie, które jest obowiązkowe w każdym domu. Jeżeli nie dysponujecie odpowiednią ilością miejsca, to tu również producenci pomyśleli o modelach typu slim, takich jak na przykład Samsung WW8NK52E0VW AddWash. Pod tą zawiłą nazwą kryje się pralka o szerokości 60 cm i głębokości 45,6 cm. Dzięki temu zmieścicie ją nawet w niewielkiej łazience. Jakie technologie czynią ją eko? AddWash to dodatkowe drzwi pomagające dołożyć zapomniane ubrania w trakcie prania, a więc nie ma potrzeby uruchamiania jednego po drugim. EcoBubble to pranie w niskiej temperaturze, ale z wysoką skutecznością i oszczędnością energii. Program prania z użyciem pary nie tylko zlikwiduje plamy, ale także bakterie i alergeny.