Zdałeś egzamin na prawo jazdy? Pobierz aplikację mObywatel i wsiadaj za kółko od razu!

Czas oczekiwania na otrzymanie prawa jazdy po zdanym egzaminie dłuży się w nieskończoność. Praktyka pokazuje, że wydanie decyzji administracyjnej oraz fizyczne pojawienie się dokumentu we właściwym urzędzie trwa zazwyczaj ponad tydzień, a młody – lub młody stażem – kierowca nie może zacząć szlifować swoich umiejętności. A przynajmniej tak było do tej pory.

Już bowiem od tego roku, dzięki aplikacji mObywatel 2.0, skorzystać można z funkcji Tymczasowego Elektronicznego Prawa Jazdy, która uprawnia do kierowania pojazdami mechanicznymi kategorii AM, A, A1, A2, B, B1, B+E oraz T bezpośrednio po otrzymaniu wyników egzaminu.