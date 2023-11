Zanurz się w wirtualnej rozrywce. Wszystko, co musisz wiedzieć o konsolach

Konsolę wymienia się raz na 6–7 lat – mniej więcej w tym czasie producenci wypuszczają kolejne generacje – warto więc z rozmysłem i w pełni świadomie podejść do tego zakupu. Tym bardziej że rynek decyzji nam nie ułatwia. W sklepach znajdziemy modele urządzeń produkowanych przez Sony, Microsoft oraz Nintendo. Który wybrać? Diabeł – jak to zwykle bywa w takich przypadkach – tkwi w szczegółach czy – będąc bardziej precyzyjnym – w specyfikacji danego urządzenia.

Przyglądając się parametrom, warto pamiętać, że konsola może służyć nie tylko do gier. W zależności od modelu uruchomimy na niej najpopularniejsze serwisy streamingowe, YouTube, a nawet przejrzymy internet. Co więcej, na modelach wyposażonych w napęd optyczny odtworzymy płyty DVD czy Blu-ray.

Trzej królowie gamingu

Szukając najlepszej konsoli, a więc takiej, która zagwarantuje pełną satysfakcję z gry, zaczynamy od wyboru producenta. Ścisła czołówka to – dostępne na rynku od przeszło 29 lat – niezwykle popularne na całym świecie konsole PlayStation. Któż nie słyszał o legendarnym "plejaku"?

W tej chwili na rynku króluje piąta generacja PS, a konkretnie PlayStation 5 i PlayStation5 All Digital. Właściciele PS zyskują możliwość abonamentowego dostępu do PlayStation Plus, który pozwala na granie w sieci oraz co miesiąc oferuje pakiet kilku gier do pobrania. Warto w tym miejscu wspomnieć, że PS wyróżniają znakomite tytuły ekskluzywnych gier.

Niezwykle popularny – głównie w Europie i USA – jest też Xbox. Obecny w domach użytkowników od 2001 r. słynie z doskonałych ofert abonamentowych i wspierania niezależnych twórców – wiele tytułów dostępnych jest za darmo lub w bardzo niskiej cenie.

Jeśli chodzi o najnowszą generację, to mamy do wyboru Xbox Series X oraz Xbox Series S. W ofercie abonamentowej Xbox Game Pass użytkownicy mają dostęp do bogatej biblioteki – ponad 100 gier, w której znajdą zarówno klasyki, jak i najnowsze tytuły tylko na Xboxa. Ci, którzy chcą grać w sieci, powinni zdecydować się na abonament Xbox Live Gold. Co ważne, obie opcje można połączyć w abonamencie Xbox Game Pass Ultimate z dodatkowym dostępem do tytułów na PC i platformy Xbox Cloud Gaming.

Ciekawą opcją jest Nintendo Switch oraz Nintendo Switch Lite, jakże odmienne od PS i Xboxa. Nintendo to konsola przenośna, którą w wersji Switch można także podpiąć do telewizora. I choć nie oferuje takich możliwości jak konsole stacjonarne, to wyróżnia się unikatową biblioteką gier i sposobem obsługi – odpinane w Nintendo Switch kontrolery mogą działać jako pady przy grach wieloosobowych. Co więcej, Nintendo to konsola, która nie ma sobie równych, jeśli chodzi o gry ruchowe.

Abonament Nintendo Switch Online umożliwia granie w sieci oraz dostęp do wciąż powiększającej się biblioteki gier. Tu także nie brakuje specjalnych ofert i akcji promocyjnych.

Zabawa dla całej rodziny

A jeśli już o promocjach mowa, to na Allegro trwa właśnie prawdziwe święto zakupów, a więc Black Weeks z tysiącami produktów w atrakcyjnych cenach. Wśród nich znajdziecie bogatą ofertę konsol. Nie macie czasu przeglądać kolejnych stron? Mamy dla was kilka podpowiedzi.

Zacznijmy od Sony Play Station 5, którą na Allegro kupimy w bardzo dobrej cenie 2259 zł (przed obniżką 2959 zł) i z bonusem w postaci gry "Marvel’s Spider-Man 2". Co zyskujecie, wybierając ten sprzęt? Przede wszystkim bardzo dużą moc i ultraszybki dysk SSD. Za dynamikę i ostrość obrazu odpowiadają takie parametry jak: 120 kl./s, odświeżanie 120 Hz w jakości 4K, HDR oraz ray tracing (zapewniający bezbłędne odwzorowanie światła i cieni, co jeszcze bardziej urealnia każdą grę). Równie ważny jest tu wielokierunkowy dźwięk. Przestrzenne brzmienie 3D przenosi gracza w samo centrum dziejących się na ekranie wydarzeń. To PS5 na długie godziny wciągnie was w wirtualny świat.

Z kolei gra "Marvel’s Spider-Man 2" to nowa odsłona docenionej przez krytyków i graczy produkcji. Przenieście się do oddanego w najmniejszym szczególe Marvelowskiego Nowego Jorku, błyskawicznie przełączajcie się między dwoma Spider-Manami i cieszcie się dźwiękami i widokami miasta, które nigdy nie zasypia. Takie rzeczy tylko na PS5.

Przy tej ofercie otrzymujecie grę w wersji pudełkowej, ale na Allegro można też znaleźć ofertę z grą w wersji cyfrowej – to na wypadek, gdybyście zaczęli narzekać na brak miejsca na dysku.

Wśród ciekawych ofert na Allegro znajdziecie również pad bezprzewodowy do konsoli Nintendo Switch. To dobra propozycja dla tych wszystkich, którzy uznali, że przyszedł czas, by zacząć się dzielić wrażeniami z gry np. z dzieckiem. Gamepad, który podłączycie przez Bluetooth, jest kompatybilny z konsolami Nintendo Switch, Switch OLED oraz Switch LITE. Sprzęt ma 6-osiowy czujnik żyroskopowy, który wykrywa każde, nawet najmniejsze przechylenie kontrolera i natychmiast na nie reaguje.

Więcej konsol oraz akcesoriów gamingowych w najlepszych cenach znajdziecie w ofercie Allegro na Black Weeks.

Płatna współpraca z marką Allegro