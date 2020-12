WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

huawei + 2 smartfonyaplikacje Sławomir Serafin wczoraj (09:50) Materiał partnera: Huawei Zakupy, rozrywka, społeczności i gaming z Huawei? Tak! Jeśli ktoś się obawiał, że kupując sprzęt od Huawei nie będzie miał dostępu do najbardziej popularnych aplikacji, to może już przestać. Po roku intensywnego rozwoju własnego ekosystemu, producent ma w swoim sklepie AppGallery prawie sto tysięcy aplikacji. W AppGallery jest już prawie sto tysięcy aplikacji. Źródło: Unsplash.com , Fot: Mark Chan Kończący się rok 2020 był rokiem szczególnym. Przede wszystkim z powodu pandemii koronawirusa. Ale nie tylko. Ostatnie dwanaście miesięcy to także czas, w którym Huawei pokazało, że potrafi stworzyć prawdziwą alternatywę dla urządzeń mobilnych z systemem Android i jego natywnego sklepu z aplikacjami. Rok temu, w momencie gdy Huawei rozpoczęło samodzielną dystrybucję aplikacji, miało ich w swoim sklepie AppGallery zaledwie kilkanaście tysięcy. Dziś jest ich prawie sto tysięcy. W tym ponad tysiąc polskich! To ogromny postęp, dokonany w zawrotnym, bezprecedensowym wręcz tempie. Suche dane liczbowe robią wrażenie, ale jak to zwykle w przypadku statystyk, są mało konkretne. Dlatego też pozostawimy zdumienie tak szybkim rozwojem ekosystemu Huawei na inną okazję i przejdziemy do szczegółów. Co dziś oferuje nam Huawei Mobile Services (HMS) i co możemy zrobić dzięki AppGallery? Zakupy na każdą okazję? Bez problemu Zapobiegliwi już zadbali o wszystkie prezenty pod choinkę. Najprawdopodobniej za pośrednictwem internetu, najbezpieczniejszej metody zakupów w dobie pandemii. Porównali ceny dzięki Ceneo, szukali okazji na Allegro, OLX lub Amazonie czy też kupowali w Empiku, Smyku, Rossmannie, X-kom albo przez AliExpress. A potem odbierali przesyłkę w paczkomacie InPost. Także za pośrednictwem smartfonów Huawei, ponieważ wszystkie wymienione aplikacje są dostępne w AppGallery. Za zakupy trzeba oczywiście płacić. A w jaki sposób zarządzamy swoimi finansami? Za pomocą aplikacji bankowej w naszym smartfonie. Z systemem HMS współpracują już lub właśnie się integrują kolejne rodzime banki. Już nie tylko PKO Bank Polski i mBank, ale też Idea Bank, Nest Bank, Getin Noble oraz Millennium mają swoje aplikacje w HMS lub będą oferowały możliwość ich pobrania wkrótce. Czegoś posłuchać i coś obejrzeć W AppGallery jest już jedna z najbardziej popularnych aplikacji do słuchania muzyki, czyli Tidal. Jest też oczywiście Deezer i różne inne odtwarzacze muzyczne. A jeśli ktoś nie może obyć się bez radia, to będzie mógł go słuchać za pośrednictwem Open FM lub też dedykowanych apek od RMF FM czy Radia Zet. A jeśli zechcemy obejrzeć jakiś film? Wybór będziemy mieć spory. W AppGallery jest już nie tylko WP Pilot, Player, IPLA, ale też różne inne usługi VOD oraz aplikacje TVP, Canal+ i Polsatu. Jak się jednak mają sprawy z popularnymi platformami streamingowymi oferującymi dostęp do tysięcy filmów i seriali z całego świata? Bardzo dobrze, oczywiście. Jeśli nie znajdziemy ich w AppGallery, możemy się zwrócić do nowego narzędzia od Huawei - Petal Search. Ta uniwersalna wyszukiwarka pozwoli nam zainstalować także wspomniane usługi i bezproblemowo korzystać z nich każdego dnia. Petal Search zadba też o ich automatyczną aktualizację. Być na bieżąco W AppGallery są TikTok i Snapchat a także Tinder z darmowym kontem Plus dla wszystkich posiadaczy sprzętu Huawei. Brakuje nam innych mediów społecznościowych? W dosłownie chwilę uruchomimy widget wspomnianego już Petal Search i zainstalujemy odpowiednie aplikacje za jego pośrednictwem. Nic nam nie umknie, nic nas nie ominie. Cały czas będziemy w kontakcie i na bieżąco. Nowinek możemy też posłuchać dzięki aplikacjom radiowym, od TOK FM na przykład, albo śledzić dzięki apkom TVN 24 i Polsat News. Na bieżąco możemy też być z własną lokalizacją, stanem dróg i podróżami. Tu wymienić można świetną rodzimą AutoMapę i Yanosika, które wspólnie pomogą uniknąć korków i niebezpiecznych miejsc lub zdarzeń. Z Huawei naprawdę nie będziemy mieć problemu z przemieszczaniem się, ponieważ w AppGallery są aplikacje Bolt, Veturilo i Nextbike, a także wirtualne rozkłady jazdy z mobileMPK, Jakdojade i Koleo. I nawet zdalna edukacja nie napotka żadnych przeszkód, bo mamy tu bezproblemowy dostęp nie tylko do Microsoft Office i Teams, ale też i do szkolnego Librusa. A granie? Granie też, oczywiście W co zagrać na Huawei? Przecież jakoś trzeba wykorzystać te topowe podzespoły, prawda? Cóż, można pozwolić im rozwinąć skrzydła na przykład w darmowych przebojach takich jak World of Tanks czy Fortnite na przykład. W AppGallery można również znaleźć popularne gry z serii Farming Simulator, świetne wyścigi Asphalt a nawet menedżer Top Eleven dla fanów piłki nożnej. Gier nam nie zabraknie, zwłaszcza jeśli ponownie sięgniemy do Petal Search. Za pośrednictwem tej wyszukiwarki możemy uzyskać dostęp do tysięcy najprzeróżniejszych produkcji ze wszystkich popularnych gatunków. Problemem będzie raczej znalezienie czasu na granie, niż samych gier. Zwłaszcza, że jest jeszcze tak wiele do odkrycia razem z Huawei i AppGallery. Trwa właśnie kampania More to Explore, dzięki której można dowiedzieć się więcej o możliwościach i ofercie ekosystemu Huawei Mobile Services. A także skorzystać z atrakcyjnych promocji partnerów marki. Więcej na ten temat można znaleźć na oficjalnym polskim profilu AppGallery, gdzie publikowane są materiały informacyjne, także w formie wideo, skupiające się na najlepszych i najbardziej popularnych aplikacjach z różnych kategorii. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Materiał partnera: Huawei