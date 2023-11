Zabawki na mikołajki lub pod choinkę? Najlepiej na Allegro w czasie Black Weeks

Już prawie połowa Polaków kupuje zabawki w Internecie. Bardzo często tego typu zakupy są impulsowe, wykonywane pod wpływem młodej osoby, która zobaczy w sklepie coś, co ją zafascynuje i co musi natychmiast posiąść. Mimo tego jednak coraz częściej zabawki nabywamy właśnie w sieci, zwłaszcza gdy poszukujemy prezentu na jakąś okazję. A te okazje właśnie się zbliżają. Według analiz rynkowych zespołu 4IQ najczęściej kupujemy zabawki na urodziny, bo aż w 43,7 proc. przypadków. Grudniowe szaleństwo jednak nie zostaje wcale w tyle, bowiem mikołajki (8,6 proc.) i Gwiazdka (34,6 proc.) wspólnie dorównują urodzinom, jeśli chodzi o wagę okazji.

Aż dwie trzecie Polaków wydaje na zabawki w skali całego roku sumy czterocyfrowe. 36 proc. inwestuje w tę radość dla dzieci od 1100 do 1499 zł rocznie. A 35,7 proc. wydaje więcej niż 1500 zł! Polacy wydają na zabawki więcej niż na kosmetyki, urządzenia mobilne i książki. Dlatego właśnie warto skorzystać z szerokiego asortymentu promocji Black Weeks na Allegro. Zabawki, jak widać, sporo kosztują i siłą rzeczy można na nich też sporo zaoszczędzić. Zwłaszcza na Allegro.

Nie tylko klocki LEGO

Rynek zabawek dzieli się na wiele różnych kategorii produktów dla dzieci. I, coraz częściej, nie tylko dla dzieci. Największą z tych kategorii są, według raportu analityków z RMD Research, zabawki outdoorowe, przeznaczone do rekreacji na świeżym powietrzu. Takie jak na przykład trójkołowa hulajnoga balansowa Lionelo Jessy, dzięki której możemy bezpiecznie nauczyć aktywne dziecko, nawet choćby i trzyletnie, jaką frajdą jest zabawa z hulajnogą. Podwójne koła z przodu, dodatkowo podświetlane diodami LED, zapewnią równowagę i bezpieczeństwo, a o to ostatnie zadba również antypoślizgowe wykończenie i wbudowany tylny hamulec, który zapewni efektywne hamowanie. Jeśli jednak boimy się, że aura nie będzie dopisywać, to może warto zainteresować się drugą z najbardziej popularnych kategorii. Czyli klockami. A wśród nich w naszym kraju niekwestionowany prym wiedzie duńskie LEGO.

Wszyscy kochają LEGO. Nie tylko dzieci, choć one w szczególności, i to od najmłodszych lat. Dla najmłodszych fanów LEGO ma bardzo szeroką ofertę w postaci licznych zestawów Duplo, specjalnie zaprojektowanych z myślą o kilkulatkach. Gdy zaś dorosną, mogą wkroczyć w wielki świat przeróżnych serii LEGO. Można tu znaleźć coś atrakcyjnego dla dosłownie każdej młodej osoby. Są klasyczne zestawy LEGO City. Są skierowane do dziewczynek LEGO Friends. Są LEGO Classic i różne zestawy odtwarzające te najbardziej legendarne i kultowe z przeszłości. Są też LEGO Creator dla bardziej zaawansowanych, świetne LEGO Ideas i LEGO Technic dla wielbicieli naprawdę skomplikowanych konstrukcji. Oraz wiele niesamowicie popularnych serii, takich jak LEGO Star Wars czy LEGO Harry Potter.

Wybór LEGO na prezent nie może być wyborem złym. Nie bez powodu jest to najbardziej popularna marka zabawek w Polsce, obejmująca swoim zasięgiem aż 11 proc. całego rynku. LEGO dla dziecka, czy to na mikołaja, czy pod choinkę, zawsze spotka się z entuzjastycznym przyjęciem. I nie tylko dla dziecka. Grupa dorosłych fanów LEGO, kolekcjonujących najbardziej zaawansowane i najdroższe zestawy, jest coraz większa i nieustannie rośnie. Ich również można uszczęśliwić prezentem w postaci pudełka z duńskimi klockami.

A może Mattel?

Jeśli szukamy innego pomysłu na zabawkowy prezent niż LEGO, to dobrym pomysłem jest kolejne spojrzenie na to, jak wygląda rynek w Polsce. Drugim największym graczem jest na nim amerykański koncern Mattel. Dlaczego Polacy pokochali produkty tej firmy? Odpowiedź jest bardzo prosta i ma na imię Barbie. Lalki Barbie cieszą się na świecie nieustającą popularnością od ponad pół wieku i nie inaczej jest w naszym kraju. Występują w najprzeróżniejszych odmianach, pojedynczo lub razem, dorosłe i dziecięce, z drobnymi akcesoriami i całymi budynkami. Wybór jest niesamowicie szeroki, dlatego znalezienie odpowiedniego prezentu dla fanki Barbie nie powinno być problemem. Zwłaszcza gdy można liczyć na duże obniżki cen z okazji Black Weeks.

Koncern Mattel jednak nie podbił Polski samymi lalkami. W jego ofercie znajdują się także fantastyczne zabawki dla najmłodszych Fisher-Price. Trudno jest znaleźć lepsze jakościowo i mądrzej zaprojektowane produkty dla noworodków i niemowląt. A one również zasługą na prezent od Świętego Mikołaja, nawet jeśli jeszcze nie bardzo rozumieją, kto to jest i czego należy szukać pod choinką w Gwiazdkę. Taką młodą osobę, która skończyła już swój pierwszy roczek, można też uszczęśliwić jeździkiem Nelik Mercedes. To świetna zabawka do jazdy po korytarzach i w salonie, choć pełne skrzydła rozwinie dopiero na zewnątrz. Co ważne, po zamontowaniu barierek, podnóżka i rączki z tyłu zmienia się w bezpieczny pchacz, w którym rodzic może zabrać malucha na dłuższy spacer. Ten biały mercedes ma skrętne koła, zarówno z poziomu kierownicy, jak i rączki prowadzącej, oraz może zagrać wiele fajnych melodyjek i zatrąbić klaksonem, jeśli tylko włożymy baterie do odpowiedniego gniazda. Jeśli cenimy sobie ciszę, możemy te baterie umieścić w zabawce dopiero, gdy wybieramy się z nią na zewnątrz.

A co zrobić, jeśli dzieci już trochę wyrosły z jeździków i najprostszych zabawek edukacyjnych? Nie należy się przejmować, bo zabawek, które uczą poprzez rozrywkę, jest o wiele więcej. Dobrym przykładem jest tutaj wyrzutnia balonowa Delfin, która w radosny sposób wprowadzi dzieci w świat eksperymentów z aerodynamiką. I przy okazji dostarczy sporo dobrej zabawy nie tylko im, ale też dorosłym, którzy będą asystować i pomagać w doborze różnorodnych akcesoriów i przy samym pompowaniu kolorowych baloników.

"Psi Patrol" i inni

Dobór prezentu oczywiście zależy przede wszystkim od tego, dla kogo ma być. Grupa wiekowa jest bardzo ważna. Czasem także płeć, choć nie zawsze, bo na przykład zarówno chłopcy, jak i dziewczynki w określonym wieku dosłownie szaleją za "Psim Patrolem". Popularna bajka telewizyjna to również olbrzymi hit, jeśli chodzi o zabawki. I świetny pomysł na prezent. Sympatyczne pieski mogą być figurkami lub autkami do zabawy, ale nie tylko. Są też maskotki, takie jak pluszowa, 16-centymetrowa suczka Liberty, która na ekranie jest również wielką fanką dzielnych piesków z Patrolu, jak nasze maluchy przed ekranem. Oprócz maskotek w ofercie są także gry planszowe, kolorowanki, książeczki 3D, piórniki i inne akcesoria, komplety pościeli, a nawet zestawy sztućców z "Psiego Patrolu". I rzecz jasna również kalendarze adwentowe. Te ostatnie zresztą są fantastycznym pomysłem na prezent właśnie teraz, z racji swojego świątecznego powiązania. Kalendarzy adwentowych, przeróżnych, nawiązujących do wszystkich mniej lub bardziej znanych marek, nie tylko "Psiego Patrolu", można znaleźć na Allegro bardzo wiele. Również w niższych cenach z okazji Black Weeks.

Na prezenty dla dzieci wydajemy naprawdę sporo, jeśli wierzyć statystykom. I rok do roku coraz więcej. Nie jest to jednak żaden problem, wręcz przeciwnie. Dostarczanie radości dzieciom jest jednym z najlepszych sposobów spożytkowania pieniędzy, jakie w ogóle istnieją. Ale warto te pieniądze wydawać mądrze i rozsądnie. Warto czekać na takie okazje jak Black Weeks na Allegro, by móc zaoszczędzić jakąś konkretną sumę na zabawkowych prezentach. Choćby i po to, by za tę kwotę kupić jeszcze więcej zabawek.

Płatna współpraca z marką Allegro